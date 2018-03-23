Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

2018 yeni torba yasada ne var, yeni torba yasa maddeleri neler? sorularının cevapları bu haberde. Hükûmet son aylarda hem yatırım ortamının iyileştirilmesi hem de çeşitli vergilerle ilgili ardı ardına reform niteliğinde adımlar atmaya devam ediyor. Şubat ortasında Yatırım Ortamının İyileştirilmesini öngören kanun meclisten geçerken, önceki gün de konut ve çeyiz hesabında devlet katkısının artırılması, hurda araçlara ÖTV teşviki, nişasta bazlı şeker üretiminde kotanın düşürülmesi, bireysel emeklilikte cayma süresinin artırılması gibi bir çok önemli düzenlemenin yer aldığı Vergi Kanunları ile ilgili torba yasa TBMM’de kabul edildi. Torba yasayla kendisine ait bir konutu bulunmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları hâlinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin daha etkin hâle getirilmesi için konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25’e çıkarılacak. Aynı şekilde çeyiz hesabındaki devlet katkı oranı da yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı.

Yasayla hurda araçlara da teşvik verilecek. Bu kapsamda 2019 yılı sonuna kadar 16 yaş ve üzerindeki araçlarını trafikten sildiren ve hurda merkezlerine teslim edenler yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşvikinden yararlanabilecek. Düzenleme ile minibüs ve otobüsün tanımı da değişiyor. Minibüs tanımındaki “9 ile 15 oturma yeri” ifadesi “9 ile 17 oturma yeri”; otobüs tanımındaki “en az 16 oturma yeri” ifadesi de “en az 18 oturma yeri” olarak değiştiriliyor.

ASGARİ ÜCRET DÜŞMEYECEK

Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanacak. İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.

BES'TE CAYMA SÜRESİ UZATILDI

Bakanlar Kuruluna, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dâhil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verildi.

KREŞ HİZMETİ VERGİ DIŞI

Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşvik edilmesi amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılacak.

NBŞ'DE KOTA YÜZDE 5'E DÜŞTÜ

Nişasta bazlı şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. Bu oran hâlihazırda yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

ELEKTRİKLİ OTOYA YÜZDE 25 VERGİ

Elektrikli otomobiller de MTV Kanunu kapsamına alınıyor. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının %25’i oranında vergilendirilecek.

ESKİ VEKİLE DE PASAPORT

Öğrenim gören çocukların anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkı ile eski bakan ve milletvekillerinin diplomatik pasaport hakkı devam edecek.

ÇATIDAN ELEKTRİK ÜRETEN, ESNAF SAYILACAK

Konutların çatısında üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

TERÖR MAĞDURUNA İKİNCİ İSTİHDAM

Terör eyleminde hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek. Ayrıca kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde 2003 ila 2014 tarihlerinde meydana gelen iş kazalarında ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri; eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

İŞÇİNİN ÜCRETİ DEVLETTEN

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmalara 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları hâlinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

OSB'LERE VERGİ DESTEĞİ

OSB’ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımlar ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den muaf tutulacak.