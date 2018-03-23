Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dubai’de havalimanı, Suudi Arabistan’da şehirlerin kapı giriş-çıkışı, Kosova’da NATO’nun askerî projelerini tamamlayan Arma Kontrol, 2018’de ibreyi Afrika’ya çevirdi. Nijerya, Kenya, Gana, Somali ve Togo’da projelere start veren Arma Kontrol, yıl sonuna kadar ihracat yapacağı ülke sayısını 90’a çıkarmayı hedefliyor. En yüksek seviye güvenlik sertifikası olan PAS 68 ile P1 derecesini alan ilk yerli üretici olduklarını belirten Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal ‘’Arma Kontrol olarak sektörde AR-GE çalışmalarına önem vererek ciromuzun yüzde 20’sini AR-GE süreçlerine ayırıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği ürünlerimiz ve girdiği uluslararası çarpışma testlerinde elde ettiği başarılı sonuçlar, AR-GE süreçlerine yapmış olduğumuz yatırımların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dünyada aynı sektörde faaliyet gösteren birçok firmanın ulaşamadığı güvenlik seviyesi olan P1 derecesindeki ürünlerimiz, bize yurt dışı pazarlarda büyük fırsatlar sundu. 2017 yılında güvenlik sektörüne yön veren Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin de arasında bulunduğu 40’tan fazla ülkede projeler üstlenen Arma Kontrol, 2018 yılında Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde faaliyetlerini artırarak 90 ülkeye ihracat yapacak” dedi.