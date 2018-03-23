Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın Çin Hamlesinin Ardından Çifte Rekor.. Bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum.

Trump'ın, Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getiren genelgeyi imzalamasının ardından dolar 4 TL'yi aşarak 4,03 seviyesine yükseldi. Euro da 4,97 lirayı aşarak 5,0 liraya çıktı.

Dolar ve Euro uluslararası piyasalarda rekor kırdı. ABD başkanı Donald Trump, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlaması yapınca, lira küresel piyasalarda büyük değer kaybetti.

DOLAR VE EURO REKOR KIRDI



Fed’in bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dolar/TL ilk etapta 3.90 seviyesinin altını görmüş ancak, bu seviyelerde kalıcı olmayarak öğleden sonra 3.93 seviyesini aşmıştı. Bu gelişmelerin ardından, dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya ve euro da 4.9757 liraya kadar tırmandı. Dolar, tarihi zirvenin ardından 3.96 - 3.97 lira aralığına, euro da 4.89 - 4.90 lira aralığına döndü.