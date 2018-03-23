Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasalara göre şehir içinde bir noktadan diğer bir noktaya özel yolcu taşımanın ancak taksimetre takılı taksilerle yapılabileceğini vurgulayan Apaydın “Sistem kullanarak özel yolcu taşıma eylemi, Karayolları Trafik Yasası’na göre ‘Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması’ sonucunu doğurur ve bu işlem yasaya aykırıdır” dedi. Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlarla sürülmesine izin veren araç sahiplerinin idari para cezasıyla cezalandırılması, aracın da 15 gün trafikten men edilmesi gerektiğine işaret eden Apaydın, haksız rekabetin ve vergi kaybının önüne geçilmesini istedi.