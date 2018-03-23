Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, para biriminin değerini korumak üzere 3 sıfırın atılacağını belirtti. Maduro, yeni basılacak banknotların 4 Haziran'dan itibaren piyasaya sürüleceğini bildirdi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin ülkeye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın acımasız bir ekonomik savaşın kurbanı olduğunu savunan Maduro, "Bolivarı müdafaa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Maduro, yeni basılacak banknotların ülkedeki nakit sıkıntısına çözüm olacağını vurguladı.

Paradan sıfırların atılmasıyla birlikte, geçen yıl kasım ayında sistemdeki mevcut banknotlara ilave olarak basılan 100 bin bolivarlık banknot tedavülden kalkacak. Tedavüle girecek yeni paralar, 2 bolivardan 500 bolivara kadar 8 banknot ve 2 bozuk paradan oluşacak. Paranın kur değeri değişmeyecek.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Venezuela, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.