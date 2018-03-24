Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Zeybekci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdiği törene katıldı.Nihat Zeybekci törende, "En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik sektörüyle ilgili kararına ilişkin, "Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşmesinin detaylarının bu bölümü açıklanmadı, en önemli başlıklarından biri de buydu. Bütün detayları ile kendilerine vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda ABD Başkanı ile konu görüşüldü, pazartesi de ilgili bakanla bizim görüşmemiz olacak." dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdiği törende Zeybekci, konuşmasına şehitleri anarak başladı.

Dünyada hiçbir milletin Türkler kadar şehit vermediğini, tarihten bugüne milli davanın her safhasında yaklaşık 7-8 milyon şehit verildiğini dile getiren Zeybekci, Türk milletinin tarih boyunca, eğilmediğini, esir edilmediğini, diz çökmediğini, aman dilemediğini anımsattı.

Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bunu bilmeyenler Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kurgular yaparlar, bunu bilmeyenler Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışırlar, bunu bilmeyenler Türkiye ile savaşmaya kalkarlar. Sonları hep hüsran oldu, tarih boyunca da hep hüsran olacaktır. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye'ye tuzak kuranlar, ağzının suyunu akıtanlar, ancak ve ancak avuçlarını yalarlar. Sabrımız zafiyetimiz, suskunluğumuz acziyetimiz zannedildi, halbuki çok da açık söylemiştik, 'Yapmayın, bu milletin geleceği ile oynamayın' diye. Burada açıkça söylüyoruz, güney sınırlarımız bizim Çanakkalemizdir, Dumlupınarımızdır, Maraşımız, Erzurumumuzdur. Bu milletin sabrını zorladığında, başlarına gelebilecekleri herkes iyi bilsin. Şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye'yi tehdit eden dünyanın neresinde olursa olsun, tepelerine çökeceğiz. Bu Irak olur, Suriye olur, nerede olursa olsun..."

Türkiye ekonomisi için yapılan çalışmaların önemine dikkati çekerek, iktisat, ekonomi, üretim, büyüme gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin ülkelerin geleceği için önemli olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin kalkınması için ihracatın önemine dikkati çekti.

Bakan Zeybekci, geçmişte ihracat seferberliği kapsamında ilk çalışan sektörün de tekstil sektörü olduğunu, ihracatta gelinen noktanın önemli seviyelere ulaştığını belirterek, "Türkiye'de tekstilin sonu asla ve asla gelmeyecek. Türkiye tekstilde farklı boyutlara geçerek devam edecek. Tekstil ve konfeksiyon ilelebet bu topraklarda olmaya devam edecek." dedi.

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, ticaret alışkanlıklarından ihracata kadar çok şeyin değiştiğini belirterek, "Her yıl elektronik ticaret bir önceki yıla göre kendi içinde yüzde 15-16 oranında artıyor. Yaklaşık 5 sene sonra dünya ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı e-ihracat haline dönüşecek. " ifadelerini kullandı.

"2018 yılında ihracat iki haneli büyüyecek"

Türkiye'nin güçlü büyümesinin devam edeceğini, ihracatla ilgili yapılan istatistiklerde 2018 yılında ihracatın iki haneli büyüyeceğinin görüldüğünü aktaran Zeybekci, verilen teşvik belgeleri hakkında bilgi vererek, bunların hepsinin 2018 yılında yatırıma dönüşeceğini, şu an kendilerine başvurmuş ve sonuçlanmış 125 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgesinin yatırımcılara verileceğini kaydetti.

"2018 ve 2019'da 7-8 sektörde 20'nin üzerinde firma 125 milyar liralık yatırım yapacak." diyen Zeybekci, bu yatırımın en çok cari açık verilen alanlarda yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin gelecekte en çok fırsatı barındıran ülkelerden biri olacağını, tekstil ve konfeksiyonun Türkiye için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin her alanda 2018'de dünyaya parmak ısırtmaya devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Tekstil sektörü dünyaya açılma serüvenimizdir. Üretmek çok büyük bir kabiliyet. Türkiye olarak bizim çok büyük üretme kabiliyetimiz var. Eximbank bu sene 45 milyar dolarlık hedef koydu, biz hükümet olarak 'Bunu revize edin 50 milyar dolar yapın.' dedik. Onun için sermayesini 3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardık, bu yıl için de bütçeden 1 milyar ayırmıştık şimdi onu 2 milyara çıkardık yetmezse 3 milyara çıkarırız. Tüm dünyada Eximbank'ı göreceğiz. Bir çok ülkede Eximbank'ı finanse edeceğiz."

"Hedefimiz en kısa sürede maksimum 100 bin ihracatçıya ulaşmak"

Hükümet olarak en çok bir araya geldikleri sektörün ihracatçılar olduğunu kaydeden Zeybekci, defalarca ihracatçılarla toplandıklarını, sorunların çözümü için bir çok bakanlıkla birlikte destek verdiklerini, 2017 yılında ihracata verilen desteklerin artırıldığını söyledi.

Zeybekci, "Hedefimiz ihracatçı sayımızı artırmak, hedefimizi en kısa sürede, maksimum 2019'da başarmak istiyoruz, 100 bin ihracatçıya ulaşmak." dedi.

"Türkiye'ye karşı ümitsizlik pompalayanlara asla kulak asmayın"

Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin menfaatleri milim milim saniye saniye takip ediliyor. En son ABD'nin dünyadaki çelik sektörü ile ilgili aldığı kararlar ve tedbirleri çok yakından takip ediyoruz, buna asla müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa da karşılığını mutlaka veririz. Misilleme taraftarı değiliz, öyle bir hevesimiz de yok. Dedik ki 'Yasak yasağı getirir, engel engeli doğurur, yapmayın.' Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşmesinin detaylarının bu bölümü açıklanmadı, en önemli başlıklarından biri de buydu. Bütün detayları ile kendilerine vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda ABD Başkanı ile konu görüşüldü, pazartesi de ilgili bakanla bizim görüşmemiz olacak, ardından da takip edeceğiz."

Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın her yerinde ihracatçıların ve ülkenin menfaati için koşturduğunu sözlerine ekledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci konuşmasının ardından ödül alan bazı firmalara ödüllerini takdim etti.