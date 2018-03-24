Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varili 66,01 dolardan başladığı haftayı 70,36 dolardan tamamlayarak yüzde 6,6 artış kaydetti. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de haftaya 62,23 dolardan başladıktan sonra 65,81 dolara ulaştı ve bu süreçte yüzde 5,7 yükseliş gösterdi.

Böylece her iki ham petrol türü, geçen senenin temmuz ayından bu yana en kazançlı haftayı geride bıraktı.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el Falih, cuma günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasının 2019 yılına kadar devam etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından, cuma günü itibarıyla Brent türü petrolde yüzde 2,1 ve WTI tipi petrolde yüzde 2,3 artış oldu.

Her iki petrol türü çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 artış kaydederek son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ortadoğu'da artan jeopolitik risklerin fiyatlara etkisi

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta artış beklentisine karşın düşüş göstermiş, bu da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.

Ayrıca, Ortadoğu'da artan jeopolitik risklere dikkati çeken uzmanlar, bunun da petrol fiyatlarının yükseliş göstermesinde etkili olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından ABD'yi çekmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu durumda ABD'nin İran üzerine yeniden yaptırımlar getirebilme olasılığına dikkati çekerek bunun İran'ın petrol ihracatını kısıtlayabileceğini belirtti.

Uzmanlar, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışının arttığına da değinerek, bunun İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik ve Ortadoğu petrol arz güvenliği için risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.