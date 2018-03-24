Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni kanunla, iyi mükellefe ödül geldi. Devlete yönelik yükümlülüklerini son 3 yıl boyunca yerine getirmiş, beyannamelerini vermiş, borcunun vadesi de 1 yılı geçmemiş olan kişiler ‘uyumlu mükellef’ olarak tanımlanarak borcuna kolaylık sağlanacak. Dün Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre, vergiye uyumlu mükellefin vadesi 1 yıl geçmemiş vergi borçları, 500 bin liraya kadar teminatsız; 500 bin lirayı aşan kısmın yüzde 25’i için teminat karşılığında taksitlendirilecek. Bu borçlar için mükellefin çok zor durumda olma derecesine göre yıllık faiz yüzde 0,6 ile yüzde 9 arasında değişecek. Bu borçlar, yine zor durum derecesine bağlı olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksitlendirme düzenlemesinden sadece Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammından olan borçlar için yararlanılabilecek.



ERKEN ÖDEMEYE FAİZ İNDİRİMİ

Taksitlendirilen vergilere gecikme zammı yerine alacağın, vade tarihinden, tecil başvuru tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Taksitlendirilen borcun erken ödenmesini teşvik için erken ödenen taksitlere faiz indirimi uygulanacak. Taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi durumunda, taksitlendirme en fazla iki defa geçerli sayılabilecek. Tecil şartlarına uyulmaması halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde kapsamında tecil yapılmayacak.

Hacizli mallar da teminat olacak

Mükelleflerin tecil başvurularından önce haczedilmiş olan mallar teminat yerine geçecek. Ancak hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak. Vergi dairesince hacizli malın borçlu tarafından satılmasına izin verilmesi için, tecil edilen borç tutarının 2 milyon lirayı aşmaması, aşması hâlinde ise tecil edilen tutarın yüzde 25’i oranında teminat bulunması gerekecek. Satış izni verilen hacizli malın en az yüzde 50’si vergi dairesine ödenecek. Kalan tutar ise borçlu taravfından kullanılabilecek.