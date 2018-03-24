Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin açılışında konuşan Mehmet Şimşek “Aslında her bankanın bir aracı kurumu var ama yetmez. Gerçek anlamda niye yatırım bankası kurmuyorsunuz? Gelin biz size yardımcı olalım. Yatırım bankası kurun. Mevduata dayalı bir modelden geniş toptan kaynağa dayalı bir modele geçmek için size yardımcı olalım. Özellikle sturt-up’lara, yani yeni bir alanda, gelişmeye açık girişimde bulunan şirketlere yatırım yapın. Daha çok kazanırsınız. Gelecek orada. Geleneksel sektörlerde kâr marjı düştü. Çünkü rekabet çok yoğun.” dedi.



BÜYÜME YÜZDE 7-7,5

Türkiye’nin 2017’yi muhtemelen yüzde 7-7,5 aralığında bir büyüme ile kapattığını, 2018’de ise yüzde 5,5 büyüme öngördüklerini söyleyen Şimşek “Türkiye bunca şoka, bunca olumsuz gelişmeye, Orta Doğu’daki kaosa, teröre, hain darbe girişimine, birçok soruna rağmen 15 yılda ortalama yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Bu büyüme sayesinde Türkiye’nin göreceli performansı çok iyi. Yatırımlar artacak. Özel tüketim ve dış talep çok güçlü. Yatırımlar artacak çünkü kapasite kullanım oranı çok yüksek, muazzam teşvikler var. Yatırım başvuruları, teşvik başvuruları rekor düzeyde. Kredi garanti meranizmasını devreye soktuk. En büyük kaynağı yatırımlara ayırıyoruz. Türkiye son 10 yılda 8,7 milyon vatandaşına iş buldu. Avrupa uzun aradan sonra güçlü büyüyor. Bu bizim için iyi haber. Turizm toparlanıyor. Dolayısıyla hem iç hem dış talebin güçlü olduğu bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Döviz borçlanma yasası gelecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek maliye politikasında doğru bir patikaya girildiğini, güçlü duruş sağlandığını ifade etti. Şimşek, dövizle borçlanma için çalışma yaptıklarını belirterek “Reformlar hızlanıyor. Döviz borçlanma yasası getireceğiz” dedi.