Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elvan “Bu da dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığımızı ifade ediyor. Çok enterasandır, Türkiye terörle mücadele ederken bu operasyonlarla ilgili bazı ülkeler ve bazı kesimler ‘kaygılıyız’ ifadesini kullandı. Merak ediyoruz acaba o bölgeye istikrar gelmesinden mi kaygılılar?” dedi. Elvan, bundan sonraki süreçte de ülkeyi tehdit eden terör unsuru nerede ise, onlara yönelik mücadelenin sürdürüleceğini söyledi ve “Bu Kandil olur, diğer kesimler olur ama kararlı şekilde sürecek.” dedi.