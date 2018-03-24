Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karar sonrası New York borsasında endeksler son 6 haftanın en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,93, S&P 500 Endeksi de yüzde 2,52 geriledi. Bu gelişmeler üzerine, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksinde yüzde 2,1, Japonya’nın Nikkei endeksinde yüzde 3,5 ve Avustralya borsasında yüzde 2 düşüş yaşandı. ABD merkezli gelişmelere bağlı olarak dolar ve avro da uluslararası piyasalarda rekor düzeylere tırmandı. Kararın ardından Japon yatırımcının elindeki TL’yi satması ile dolar tarihî rekor kırdı. Dolar tarihinde ilk defa 4 lirayı aşarak 4,03 liraya çıkarken, avro da 4,97 lirayı aşarak 5 liraya dayandı. Kararın borsaya etkisi sınırlı olurken, dolar ve avro gün içerisinde tekrar düşüşe geçti.