Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sayıları 3,5 milyona ulaşan Suriyelilerin kurdukları fabrikalarla Türkiye ekonomisi ve istihdama da büyük katkı sağladığı ortaya çıktı. “İşimizi elimizden alıyorlar” şeklinde eleştirilere maruz kalan Suriyelilerin Türkiye’de 10 bin şirketle yaklaşık 100 bin kişiyi istihdam ettiği açıklandı. Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlerin ekonomi ve uyum süreçlerine etkilerini inceleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu iki yıllık bir çalışma sonucu “Göç ve Uyum Raporu” hazırladı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, komisyonun sahaya da inerek Konya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta inceleme yapacağını söyledi. Türkiye’nin istikrarı ve ekonomik büyümesiyle göçmenler için cazip bir ülke hâline geldiğine dikkat çeken Uslu “Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon göçmen bulunuyor. Bunların 3,5 milyonu Suriyelilerden oluşuyor” dedi.

Özellikle tarım sektöründe işçi ihtiyacının Karadeniz’de Gürcüler, Akdeniz’de Suriyeliler tarafından karşılandığını anlatan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu kişiler arasında akademisyenler ve meslek sahipleri de bulunuyor. Suriyeliler geçici koruma statüsünde izin alarak Türkiye’de çalışabiliyor. Bu kapsamda, 2016’dan 15 Mart 2018’e kadar ikamet izni olan 20 bin 357, geçici koruma sağlanan 19 bin 578 olmak üzere toplam 39 bin 935 Suriyeliye çalışma izni verildi. Yurdun çeşitli bölgelerinde Suriyeli iş adamları, kurdukları fabrikalarla istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Suriyeliler Türkiye’de yaklaşık 10 bin şirket kurdular. Bu şirketlerde 100 binden fazla istihdam sağlanıyor.