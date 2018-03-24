Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) de iştirakçileri arasında yer aldığı Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezi (OYAGEM) için imzalar atıldı. Hacettepe Teknokent AŞ’nin proje yürütücülüğünü yapacağı OYAGEM’de Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) proje ortağı olarak yer alacak. 803 metrekarelik bir alan üzerinde kurulacak merkezde kuluçka birimi, kuluçka ve hızlandırıcı birimi, yüksek nitelikli laboratuvar, eğitim ve danışmanlık birimi ile test laboratuvarı yer alacak. 24 ayda tamamlanmasın planlanan merkez aynı zamanda 100 girişimciye de ev sahipliği yapacak.

Oyun sektörünün dünyadaki ekonomik karşılığının 110 milyar dolara ulaştığını ve sektörün her yıl yaklaşık yüzde 15 büyüğünü ifade eden Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız “Türkiye’nin ihracatı ise 1 milyar dolar civarında. Oyun sektörüne ciddi ivme kazandıracak olan OYAGEM projemiz ile girişimcilerimize danışmanlık, mentorlük ve laboratuvar desteği vereceğiz. Ayrıca animasyon ve oyun sektörüne yıllardır hizmet veren ATOM’un altyapısını ve TOGED’in organizasyon yapısını da güçlendireceğiz” dedi.