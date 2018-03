Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, insanların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan 173 firmayı ve ürünlerini ifşa etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan listede; taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen enerji içeceği, çikolata, bitki, çay ve kahve ürünleri, alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, baharat ve bal üreten ve satan firmaların ve ürünlerin isimleri bulunuyor. Takviye edici gıda maddelerinde ilaç etken maddelerine rastlanırken, özellikle restoran ve et-et ürünü satan firmaların ürünlerinde ise tek tırnak (at, eşek) ve domuz etine rastlandı. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde insan sağlığı ile oynadıkları belirlenen 173 firmanın ismi bakanlık internet sitesinde yayınlandı. Böylece 2012 yılından bu yana yapılan denetimlerde 769 firmaya ait 1.605 parti ürün ifşa edildi.