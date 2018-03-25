Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen Türkiye’nin ilk yerli ve millî savaş uçak gemisi “Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu”nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetlerinin harekât kabiliyetini artıracak, merakla beklenen Hücum Gemisi Anadolu’nun biten bloklarının montajına başlanırken, blokların birleştirme işleminin yüzde 10’u tamamlandı. TCG Anadolu’da gelinen nokta hakkında bilgi veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan “mini bir uçak gemisi” olarak tabir ettiği TGC Anadolu’nun bilinen uçak gemilerinden çok daha fonksiyonel olduğunu söyledi. Kalkavan “Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece beş altı ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız. Şu an sahada blokların yaklaşık yüzde 90’ının imalatı bitme aşamasında. Gemi 114 bloktan oluşacak. Havuzda şu an yüzde 10’a yakınının montajı tamamlanmış durumda. Temmuz-ağustosta geminin yüzde 100 blok imalatı bitmiş olacak. 2019 Şubat-Mart’ta da gemimizi yüzdüreceğiz. Ondan sonra ise geminin testlerinin tamamlanıp, teslimi programımızda. Büyük bir proje, değer olarak milyar avronun üzerinde olan bir ürün” diye konuştu





GEMİNİN YÜZDE 68’İ YERLİ

Geminin yaklaşık yüzde 68’inin yerlilik oranı ile yapıldığının altını çizen Kalkavan, belli ekipmanların Türkiye’de üretilemediği için şu an dışarıdan alındığını, yüzde 100 yerli üretme yetisini kazanmaya doğru hızla gidildiğini anlattı. Kalkavan “Geminin imalatı Türk mühendisler tarafından yapılıyor. 2 binin üzerinde insan bu projede aktif olarak çalışıyor. Bu geminin yapımından çok şey öğreniyoruz, bundan sonra daha büyüğünü ve daha iyisini de yapabilir hâle geliyoruz” dedi.

Uzunluğu 232 metre

Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olarak nitelendirilen gemi 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliğindeki gemide tank, konteyner gibi ağır araçlar için 1.410 metrekarelik ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.

Millî savaş uçağı süper bilgisayardan çıkacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), başta Millî Muharip Uçak ve HÜRJET olmak üzere yürütülen projelerin yoğun mühendislik hesaplamaları için yeni Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi kurdu. Sistem sayesinde, mühendislik alanındaki yoğun hesaplamaya dayalı karmaşık problemler süper bilgisayarlar kullanılarak çözülecek. Toplamda 10 binin üzerinde işlemci çekirdeğine ve 120 bin gigabayt belleğe sahip sistemde analiz verilerinin saklanması için bin terabayt kapasiteli yüksek hızlı depolama birimleri bulunuyor.