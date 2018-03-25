Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geceye katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, tekstilcilere önemli bir müjde verdi. Bakan Zeybekci’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün de yatırım teşvik kapsamına alınacağını açıklamasının ardından, İTHİB Başkanı İsmail Gülle’de salonda bulunan sektör temsilcileri ile birlikte 2018 yılında 12 milyar dolar ihracat sözü verdi. Gecenin açış konuşmasını yapan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Bu sektör 2017 yılının her bir dakikasında 74 bin dolar ihracat yaptı. Türkiye dakika başına 1 milyon 150 bin dolar ihracat yapmayı başarmış bir ülke. 7/24 kesintisiz ihracat yapabilen bir ülke olabilir, sanayi 4.0’ı uluslararası pazarlarda ihracat 4.0 ile geliştirebilirsek, en nihayetinde hepimizin gönlünde yatan aslan olan ‘dış ticaret fazlası veren Türkiye’ye’ ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2000’li yılların başında TİM’i ziyarete geldiğinde ‘Türkiye’yi yürüyerek, koşarak değil sıçraya sıçraya büyüteceğiz’ demişti. Evet, hedefleri büyük koymazsak attığımız adımlar küçük olur. Bizim küçük adımlarla devam etme lüksümüz yok. Sektörümüz 2017 yılında 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Buradan söz veriyoruz. 2018 yılında ihracatımızı 12 milyar dolara çıkaracağız” diye konuştu.

İhracat lideri Aksa Akrilik

Sektörün yoğun ilgi gösterdiği gecede 36 firmaya platin plaket, 58 firmaya altın plaket, 3 firmaya da özel ödül verildi. İhracat performansı ile ilk sırayı AKSA Akrilik AŞ alırken, en fazla ülkeye ihracat yapan firma Kadifeteks, en çok katma değer üreten Roja Brode Sanayi ve ihracatını en fazla artıran S3 İplik Sanayi ise özel ödül aldı.