Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 1,6 milyar TL’ye mal olacak 4 projedeki 79,5 metre yüksekliğindeki 81 rüzgâr türbini Siemens Gamesa tarafından sağlanacak. Yılda 835 milyon kWh enerji üretilmesi hedeflenen projeler bu yılın sonu itibariyle devreye girmeye başladığında 310 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını da karşılayacak. 2020 yılı sonuna kadar tamamı temiz enerjiden oluşan 1000 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini belirten Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdür Vekili Kayrıl Karabeyoğlu “Teşvikler ve projelerle birlikte yenilenebilir enerjinin Türkiye’de bu kadar ilgi gördüğü ortamda şirket olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji platformumuzu yeni yatırımlarla sürekli olarak güçlendireceğiz” dedi.