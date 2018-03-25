Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında geçtiğimiz iki yıl içerisinde 933 milyon liralık hibe verdiklerini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl 16 bin 750 genç çiftçiye 30 bin liralık hibe desteği verileceğini bildirdi. Fakıbaba, “Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM’in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli şekilde yürüteceğiz’ dedi. Projelerde başvurular 2-30 Nisan’da arasında yapılacak. Genç çiftçilerin, destekten yararlanabilmesi için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor.