Gazprom’un yüzde 100 iştiraki olan South Stream Transport şirketinin inşaattan sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekili Erich Jurdik, projenin takvime uygun ilerlediğini belirterek, ilk hattın bahar aylarda tamamlanacağını söyledi. Jurdik boru hattının karaya çıkacağı yer olan Kırklareli’nin Kıyıköy kasabasındaki çalışmaların devam ettiğini ve karadaki alım terminali inşaatı için de hazırlıkların yapıldığını kaydetti.
TürkAkım’ının ilk hattı baharda tamam
25.03.2018 - 03:28 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TürkAkım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı projesinde Türkiye’ye doğalgaz tedarik etmek için yapılan birinci hattının yüzde 80’den fazlası tamamlandı.
Etiketler : türk akımı,türkakım,
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