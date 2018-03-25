Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazprom’un yüzde 100 iştiraki olan South Stream Transport şirketinin inşaattan sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekili Erich Jurdik, projenin takvime uygun ilerlediğini belirterek, ilk hattın bahar aylarda tamamlanacağını söyledi. Jurdik boru hattının karaya çıkacağı yer olan Kırklareli’nin Kıyıköy kasabasındaki çalışmaların devam ettiğini ve karadaki alım terminali inşaatı için de hazırlıkların yapıldığını kaydetti.