Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Bütün dünyanın yapay zekâya doğru gittiğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ın bu alandaki projeler için çağrıya çıkacağını söyledi. Özlü şöyle konuştu: Yapay zekâ dediğimiz, öğrenen makineler var. Mesela robot bir fabrikada işçilere bakıp kaydediyor ve yapay zekâsı ile bunları değerlendiriyor, onlar gibi çalışıyor. Bütün bunları öğrenecek, yönetecek zekâ yapay zekâ. Sanayi devriminin 6 bileşeni var. Yapay zekâyı bunun içinde ele alacağız. Yapay zekâ ile ilgili olarak 1 ila 3 yıl arasında ne yapacağız, ne kadar para harcayacağız. Türkiye’nin dijital dönüşümü gibi konuları belirleyeceğiz. Artık akıllı şeyleri konuşacağız. Otonom araç yola çıktığı zaman kendi kendine gidemeyecek. Yolların sensörler ile donatılması gerekiyor. Buna Almanya 800 milyar avro bütçe ayırdı. Türkiye’nin dijital dönüşümünün uzak aşaması akıllı şehir. İlk üç yılda yapılacak faaliyet var. Birinci aşama eğitim olacak. Çünkü birbiri ile konuşan makineler olacak. Otonom sistemlerden bahsediyoruz. Bu eğitimsiz insanlar ile olmaz. Dolabınızda peynir bitti. Artık markete gitmeyeceksiniz. Buzdolabınız market ile haberleşecek. Peynir gelecek. Dördüncü sanayi devrimi programı açıklandıktan sonra TÜBİTAK’ın çağrıya çıkacağını ifade eden Özlü, “Türkiye yapay zekâ ile ilgili süreci kaçırmayacak. Yapay zekâya dünyanın geçişi ile eş zamanlı olarak biz de geçeceğiz” dedi.