Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli Ekolium AŞ hakkında, “saadet zinciri” olduğu gerekçesiyle operasyon yapıldı. Halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen firmanın sahibi Fehmi Özakan ile şube müdürü V. M. isimli şahıslar gözaltına alındı. A.Ö. isimli şahıs ise Kahramanmaraş’ta yakalandı. Anadolu Farm adlı internet sitesinin yöneticisi İbrahim K. da gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucu firmanın çiftlik hayvanlarını sanal ortamda alıp sattıkları Anadolu Farm’ı internet üzerinde 8 ay önce kurduğu ortaya çıktı. Toplam 44 bin kişi Anadolu Farm oyununa üye oldu. Bunların 4 bin 500’ü aktif olarak sisteme dâhil olup sanal alışveriş yaptı.

Firma, daha çok üye yapmak için yatırılan ana paranın 5 ay sonra geri verileceği garantisini verdi. Ayrıca yüzde 200 kâr payı vaadinde bulundu. Paranın bir kısmının başlarda oyuna katılan üyelere verildiği, kalanıyla araziler alındığı restoranlar açıldığı tespit edildi. Tutuklanan Fehmi Özakan’ın ifadesinde ‘’Kimseyi dolandırmadık. Topladığımız paraların bir kısmını üyelere kâr olarak verip, restoranlar açarak, arazi satın aldık. Biz, Çiftlik Bank gibi değiliz. Şirketimizin el konulan mal varlığı, üyelerden toplanan paraları karşılamaya yeter de artar’’ dediği bildirildi. Üyelerden toplanan parayla kurulan restoranın 300 bin lira karşılığında bayiliğini almak için Türkiye’nin farklı illerinden 15 girişimcinin başvuruda bulunduğu tespit edildi. Hesaplarına “bloke” konulan şirketin 4 bin 500 aktif üyesinden sanal oyun kanalıyla 8 ayda 90 milyon lira topladığı öğrenildi.

Bakan Fakıbaba: 10 TL ayda 5 TL getirsin yok böyle bir dünya

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Afyonkarahisar’da bir gazetecinin, “Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı?” sorusuna şu cevabı verdi: Çiftlik Bank’ı ne bilirim, ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu için millet tarım bakanını görünce hemen diyor ki ‘Çiftlik Bank ne oldu?’ Anadolu Farm, yani farm’ı almış adam kimse anlamasın diye İngilizceden. Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlarda uyanık olacak arkadaşlar. Bedavadan para kazanmak var mı? Çalışana Allah verir. Bedavadan benim 10 liram bana ayda 5 lira getirsin yok böyle bir dünya.