Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Milli Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren  hattı ilk ray serimi töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları olarak  göreve geldiklerinde Ulaştırma Ana Plan Stratejisi'ni oluşturduklarını, bu  kapsamda 2023'te, 2053'te ve 2071'de nerede olunmak istendiğine ilişkin yol  haritası çizdiklerini bildirdi.

Arslan, Türkiye'nin yollarını bölünmüş yol haline getirdiklerini ve  getirmeye devam ettiklerini ifade ederek, kaderine terk edilen demiryollarının  devlet politikası haline getirildiğini ve ülkenin bir baştan bir başa  demiryolları ağlarıyla örülmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ BİR BAŞTAN BİR BAŞA ERİŞEBİLİR, ULAŞABİLİR YAPTIK"

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, deniz aşırı ülkelerle  ticaretin artırılması için limanlar yapıldığına işaret eden Arslan, havayolunun  halkın yolu haline getirilmesi amacıyla da 81 kente uçakla erişimin  sağlanabilmesi için havalimanı yapılacağını söyledi.

Arslan, Türkiye'yi bir baştan bir başa erişebilir, ulaşabilir hale  getirdiklerine dikkati çekerek, "Bunu yaparken de Kırıkkale'nin, Yozgat'ın,  Sivas'ın yüksek hızlı trene kavuşması lazım deyip, projeyi başlattık." diye  konuştu.Millete hizmetkarlık etmek adına çok önemli sorumluluklar aldıklarını  vurgulayan Arslan, bu bilinçle görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.

Arslan, Yozgat'a yapılacak havalimanının ihale sürecinin  tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını belirterek, "Bugünlerde başlıyoruz  işe. Kısa sürede Yozgatlı buradan ister İstanbul'a ister İzmir'e ister Antalya'ya  ister yurt dışına uçabilecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"15 BİN 500 KİLOMETRE İNŞAAT, İHALE VE PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Arslan, 2002'den 2016'ya bin 805 kilometre yani yılda ortalama 134  kilometre demiryolu yapıldığını dile getirerek, "Şu an inşaatı devam eden  demiryolu miktarı yaklaşık 4 bin kilometre. 3 bin 967 kilometrede çalışıyoruz. 4  yılda bitirecek olsak yılda ortalama bin kilometre yapmış olacağız. 1950-2003  arası 52 yılda 945 kilometre, AK Parti iktidarlarında yılda ortalama bin  kilometre bitirebilir hale geldik. Bu ülke, dünyanın yüksek hızlı tren kullanan,  işleten ülkeleri anlamında öncü ülke haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yolların aynı zamanda sinyalli ve elektrikli hale getirildiğini  kaydeden Arslan, 11 bin 395 kilometrelik demiryolunun, 10 bin 515 kilometresinin  yenilendiğini ve modern hale getirildiğini bildirdi.

Arslan, daha önce yurt dışından ray alan Türkiye'nin Karabük'te ray  üretir hale geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ray ihtiyacını da ülkemizden karşılar hale geldik. Bu da  bizim memnuniyetimizin bir başka göstergesi. Bunları yaparken devam eden bin 870  kilometre yüksek hızlı tren hattında çalışıyoruz, bin 290 kilometre hızlı tren  hattında çalışıyoruz. 807 kilometre konvansiyonel hatta çalışıyoruz. Bunlar yeni  çalışmalar. Bin 318 kilometre yolun ihale süreçleri devam ediyor. Proje  aşamasında olan 6 bin 200 kilometre demiryolu çalışmamız var. Toplam 15 bin 500  kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması yapıyoruz. Ülkemizin 80 yılda sahip  olduğu demiryolu 11 bin kilometre, AK Parti dönemlerinde 15 bin kilometre.  Kıyaslamasını siz yapın."

Yüksek hızlı tren olarak Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası  çalışıldığını ifade eden Arslan, bu sene Konya-Karaman'ı bitirip, hizmete  sunacaklarını, devamında ise Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas'ı bir sene içinde  projedeki çalışmaları bitirip, gelecek yıl testlerine başlayacaklarını ve 2,5-3  ay içinde testleri tamamlayıp, 2019'da hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arslan, İstanbul-Avrupa arası yani Halkalı-Kapıkule hattının ihale  süreçlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Onu da yaptığımızda Yozgatlı,  Sivaslı, Kırıkkaleli Avrupa'ya kadar buradan hızlı trenle gidebilir hale  gelecek." diye konuştu.Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattını çalıştıklarını ve 2020'de  de bu hattın bitirileceğini anlatan Arslan, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar  hızlı trenin gideceğini, biten Bakü-Tiflis-Kars hattını da kullanarak, Orta  Asya'ya, Çin'e kadar trenle gidilebilir hale gelineceğini kaydetti.

"ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAAT OLACAK"

Bakan Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattındaki 29 milyon  metreküp dolgunun 25 milyon metreküpünün tamamlandığını, Elmadağ, Kırıkkale,  Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta yüksek hızlı tren  istasyonlarının bulunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seyahat süreleri ise Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a  bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat  olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı  İstanbul'a gidebilecek. Eskiden bunlar hayal edilmezdi. Yozgat'tan Ankara'ya biz  5 saatte gidiyorduk, şimdi Yozgat'tan İstanbul'a 4,5 saatte gidilecek. Projenin  bedeli yaklaşık 9 milyar lira."

Projenin uzunluğunun 393 kilometre olduğunu belirten Arslan,  Başkentray'ın da dahil edilmesiyle Ankara'dan Sivas'a projenin toplam uzunluğunun  405 kilometre olduğunu söyledi.Arslan, bu hattaki 66 kilometre uzunluğundaki 49 tünelin, 54  kilometresinin tamamlandığını anlatarak, 28 kilometre uzunluğunu 52 viyadük, 609  köprü-menfez, 216 alt-üst geçit, 108 milyon metreküp kazının 100 milyon  metreküplük kısmının tamamlandığını kaydetti.

"SİZİN DESTEĞİNİZE DÜNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Halktan aldıkları güçle 15 yıldır hep ileriye yürüdüklerini ve  yürümeleri gereken çok yolun olduğunu anlatan Arslan, "Dünyanın bu kadar başımıza  çorap örmeye çalıştığı, dünyanın bu bölgede bu kadar huzursuzluk çıkarmaya  çalıştığı ve dünyanın büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığı bir  dönemde sizin desteğinize dünden daha fazla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde  bulundu.

Bakan Arslan, projenin bir yıl içinde tamamının bitmiş olacağını dile  getirerek, 2-3 ayda testlerini yapıp, gelecek senenin ikinci yarısına kalmadan  hizmete sunulacağını ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.Konuşmaların ardından Bozdağ, Arslan ve Yılmaz, Ankara-Sivas Yüksek  Hızlı Tren hattında ilk ray serimini gerçekleştirdi.