Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yozgat’ta dün Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin (YHT) ilk ray serimi gerçekleştirildi. Toplam 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saat olacak. YHT hattının ilk ray serimi töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, proje bedelinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu söyledi. Yüksek hızlı tren çalışmalarının Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arasında yütürüldüğünü aktaran Arslan, bu sene Konya-Karaman’ı bitirip, devreye alacaklarını kaydetti.

Bakan Arslan, devamında ise Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattını 2019’da hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Halkalı-Kapıkule’nin ihale süreçlerinin devam ettiğini belirten Arslan “Onu da yaptığımızda Yozgatlı, Sivaslı, Kırıkkaleli Avrupa’ya kadar buradan hızlı trenle gidebilir hale gelecek. Ankara-Polatlı-Afyon-İzmir hattını çalışıyoruz. 2020’de de bu hat bitecek. Hızlı tren Erzincan, Erzurum ve Kars’a kadar gidecek. Oradan da biten Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak, Orta Asya’ya, Çin’e ulaşacak” ifadelerini kullandı. Bakan Arslan, Yozgat’a yapılacak havalimanının ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını sözlerine ekledi.



CHP’YE RAĞMEN YAPTIK

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da konuşmasında CHP’yi eleştirdi. “Bu CHP zihniyetine kalırsak biz Marmaray’ı, dünyanın en büyük havalimanını yapamazdık” diyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı: Gezi olaylarında üç beş ağacı bahane edenler ne dediler, ‘Hükûmet 3. havalimanı inşaatını, 3. köprüyü, nükleer santralleri durdurmalıdır.’ Türkiye’yi ayağa kaldıracak, güçlü hâle getirecek ne kadar proje varsa ‘Bunları durdurun’ diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray gibi projeler geciktiyse de bu CHP zihniyetinin yargıda ve başka yerlerde çıkardıkları engeller nedeniyledir. Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise imkânsız denilen birçok projenin hayata geçirildiğine vurgu yaptı.