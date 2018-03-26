Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin megavat kapasiteyle bu yıl ihalesi yapılması planlanan güneş YEKA için de Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler seçildi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu alanlara yönelik detaylı çalışmalara başlandı. Çalışmaların ardından, aday alanlar arasından en uygun bölgeler seçilerek ihale şartnamesi hazırlanacak.,

GÜNEŞ YEKA’YA BATARYA ŞARTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, güneş YEKA’nın ihale şartnamesine batarya teknolojileriyle ilgili bir şart getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Böylece, bu ihaleyle Türkiye’de ilk defa enerji santrali batarya tesisiyle elektrik üretecek. Güneş ve rüzgarda YEKA ihaleleri geçen yıl yapılmış, rüzgâr YEKA’da megavatsaat başına çıkan 3,49 dolar/centlik fiyat bir dünya rekoru olmuştu.