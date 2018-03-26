Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dâhil olma imkânı sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, buna yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti. Şimşek, çalışanların bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve orta-uzun vadede sistemdeki katılımcı sayısının daha yüksek düzeylere çıkmasını beklediklerini kaydetti. 2003 yılında uygulamaya konulan BES’in, devlet katkısı teşvikinde 2013 yılında yapılan köklü değişiklikle yakaladığı olumlu ivmeyi, 2017’de ve bu yılın 3 aylık döneminde de artırarak devam ettirdiğine dikkati çeken Şimşek, 9 Mart itibarıyla gönüllülük esaslı BES’te katılımcı sayısının 6,9 milyon kişiye ulaştığını dile getirdi. Sistemdeki katkı paylarının yüzde 42’sinin kamu, yüzde 58’inin ise özel sektör çalışanları tarafından tasarrufa yönlendirildiği bilgisini veren Şimşek, “Toplam fon tutarı yüzde 64’ü faiz içermeyen, yüzde 36’sı faiz içeren fonlardan oluşmak üzere 2,3 milyar liraya ulaştı” dedi.