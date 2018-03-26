Meralarda otlayamayan hayvanların yem tüketmek zorunda kaldığını belirten Çelik, bunun da büyük bir maddi külfete sebep olduğunu kaydetti. Çelik “Yasakların kaldırılmasıyla sadece et fiyatları düşmeyecek, hayvan sayısı da artacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı açıklamasını hatırlatan Çelik, bu serbestliğin yetiştiricileri bir nebze olsun rahatlatacağını kaydetti. Çelik “Meralar gerçek sahipleriyle buluşsun.” dedi. Ahırda 1 büyükbaşın beslenme gideri 1014 lira arasında değişiyor.
Yasaklar kalkarsa et fiyatları düşer
26.03.2018 - 04:06 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, terör sebebiyle Doğu ve Güneydoğu’da uygulanan yaylalara çıkma yasağının et fiyatlarını ciddi oranda yükselttiğini söyledi.
Etiketler : et fiyatları,hayvancılık,
552523 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/552523.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER