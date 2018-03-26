Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meralarda otlayamayan hayvanların yem tüketmek zorunda kaldığını belirten Çelik, bunun da büyük bir maddi külfete sebep olduğunu kaydetti. Çelik “Yasakların kaldırılmasıyla sadece et fiyatları düşmeyecek, hayvan sayısı da artacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı açıklamasını hatırlatan Çelik, bu serbestliğin yetiştiricileri bir nebze olsun rahatlatacağını kaydetti. Çelik “Meralar gerçek sahipleriyle buluşsun.” dedi. Ahırda 1 büyükbaşın beslenme gideri 1014 lira arasında değişiyor.