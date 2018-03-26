TÜİK verilerine göre, Almanya en fazla ihracat yapılan ülke olurken, buraya taşıtlarda kullanılmak üzere 207,6 milyon dolarlık dış lastik satıldı. Kauçuktan eşya ihracatına en fazla katkıyı 1,2 milyar dolarla İstanbul sağladı. Bu ili, 466,4 milyon dolarla Kocaeli, 203,1 milyon dolarla Bursa takip etti.
177 ülkeye araç lastiği sattık
26.03.2018 - 04:09 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, geçen yıl 177 ülkeye 2,5 milyar dolarlık kauçuk ve kauçuktan eşya ihraç ederken, söz konusu satışın 1,1 milyar dolarlık kısmını otomobil, otobüs, kamyon ve tarım araçları gibi taşıtlarda kullanılan dış lastikler oluşturdu.
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552524 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/552524.aspx
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