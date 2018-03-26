Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre, Almanya en fazla ihracat yapılan ülke olurken, buraya taşıtlarda kullanılmak üzere 207,6 milyon dolarlık dış lastik satıldı. Kauçuktan eşya ihracatına en fazla katkıyı 1,2 milyar dolarla İstanbul sağladı. Bu ili, 466,4 milyon dolarla Kocaeli, 203,1 milyon dolarla Bursa takip etti.