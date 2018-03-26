Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

2018’de 38 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan ve yıla iyi başlayan turizm sektörüne bir katkı da destinasyon düğünlerinden geliyor. Çiftlerin yurt dışında evliliğe ilk adımı atmak için tercih ettiği destinasyon düğünleri tüm dünyayı kasıp kavururken, Türkiye hem coğrafyası hem de uygun fiyatları ile uluslararası jet sosyetenin radarına girmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Hint düğünlerinde bu sene de ciddi bir artış beklenirken, Türk dizilerinden etkilenen Körfez ve Kuzey Afrikalı çiftlerin de tercihi ülkemizde hayatlarını birleştirmekten yana oluyor. Özellikle Türk dizilerindeki Boğaz’da yalı düğünleri Körfez’in önemli ailelerinin evlilik planlarında ilk sırada yer alıyor.



50 BİN KİŞİLİK DÜĞÜN TURİSTİ

Destinasyon düğünleri denilince akla gelen Las Vegas, Paris, İtalya ile Yunanistan gibi noktalar arasında İstanbul, tarihî ve kültürel dokusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağladığı gibi çiftleri de buluşturan megakent, bu yıl düğün turizminde 50 bin kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak sayının az göründüğünü düşünmeyin çünkü, destinasyon turistlerinin harcamaları ‘deniz-kum-güneş’ için tatil yapanların hayli üzerinde.



HASILAT BEKLENTİSİ BÜYÜK

Sektörde beklenen turizm hasılatı yaklaşık 250 milyon dolar olunca, Türkiye’yi dünyaya tanıtmak büyük önem taşıyor. İşte bu amaçla ülkemiz ilk kez 4-5 Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek “International Convention of Weddings Fraternity Europe” isimli uluslararası düğünler konferansına ev sahipliği yapacak.

Kültürümüzü tanıtacaklar

Çırağan Sarayı’nda 4-5 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek konferansa konuşmacı olarak gelecek isimler arasında Amerika’da, Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey ve Kim Kardashian’ın davetlerini planlayan Colin Cowie’in yanında Belçikalı ünlü çiçek tasarımcısı Tomas De Bruyne olacak. Etkinliğe ayrıca, Hindistan’ın en zengin ailelerine gelinlik tasarlayan Orta Asya ve Uzak Doğu’nun ünlü modacısı Anamika Khanna da katılacak. Duygu Kuşkulu, Türkiye’nin düğün turizminde sahip olduğu avantajları anlatacak konuşmacı misafirlerin, ülkemizin dünyadaki gönüllü tanıtım elçileri olacağını dile getirdi.

Hedef 1 milyar dolar

Gazetemize konuşan Dorak Holding Grup Firması Crystal Concepts Kurucu Ortağı Duygu Kuşkulu, bu organizasyon sayesinde dev firmalarla bir araya gelecek yan sektörlerin de ciddi gelir elde edeceğini söyledi. Şu anda dünyada en çok yabancı düğünün 3 milyon kişiyle İspanya’da yapıldığını ifade eden Kuşkulu, Türkiye’nin bu ülke ile rekabet etmek için her türlü altyapıya sahip olduğunun altını çizdi. Kuşkulu “Doğru bir konsantrasyon ile ülkemiz 2023 hedefleri kapsamında yılda bin yabancı düğün ve 250 bin kişiye ev sahipliği yapabilir” dedi. Kuşkulu, bu sayede düğün turizminden elde edilecek gelirlerin 1 milyar dolara çıkacağını kaydetti.