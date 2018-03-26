Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Anova Mühendislik, tank ve füzelerin sıvı soğutma ile yakıt sistemlerinin yanı sıra F-16’ların lazer hedefleme sistemlerinin soğutma mekanizmalarını yerlileştirerek millî ekonomiye kazandırdı. Bu mekanizmalar daha öncesinde Avusturya ve İngiltere’den ithal ediliyordu. Anova Mühendislik Tasarım Direktörü Dursun Öner, şirketin bünyesinde bulundurduğu 80’i aşkın mühendisle AR-GE ve tasarım faaliyetlerine ağırlık verdiğine dikkat çekerek, hedeflerinin stratejik ürünleri yerlileştirmek olduğunu söyledi. Proje ortağı ASELSAN ile savunma sanayi için yurt dışından ithal edilen yan ürünleri Türkiye’de üreterek ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Öner “Esnek Mermi Yolu Projesi, tank ve füzelerin sıvı soğutma sistemleri ile F16’ların lazer hedefleme sistemlerinin soğutma sistemlerine katkı sağladı. -35 ila +65 derece sıcaklık aralığında her türlü hava şartına uyum sağlayabilen yakıt transfer pompasının mühendisliğinden tasarımına kadar tüm süreçlerde yer aldık” dedi.