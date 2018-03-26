Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzine zam geliyor! Peki benzin zammı ne kadar? Benzin ne kadar olacak? Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren benzin grubuna 12 kuruş zam geleceğini duyurdu. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.Motorin grubunda 26.03-27.03.2018 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmiyor."



İŞTE YENİ FİYATLAR...

Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi İstanbul’da 5,93 TL, Ankara’da 5,96, İzmir’de ise 5.94 TL’ye çıkıyor.