Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalar emekliler için rekabet içerisinde. Bazı bankalar 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor. Ayrıca emekli müşteri getiren gençlere bankaya kazandırdığı her emekli için 150 lira veren de var.

Böylece emekli 450, torunu 150 lira alabiliyor. İşte bazı bankaların uygulamaları:

AKBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıran gençlere de her emekli için 150 lira veriyor. Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Kredilerde özel faiz, elektrikte ilk fatura ücretsiz, su faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

ING: 450 liraya varan promosyon veriyor. Yeni emeklilere 2 yeni otomatik fatura talimatıyla 600 liraya varan nakit promosyon kazandırıyor. Maaşını ING'den almaya başlayan emeklilere, 1 yeni fatura talimatına 50, 2 yeni otomatik fatura talimatına 150 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan promosyon ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verip, kredili mevduat hesabı açanlara 150 lira daha nakit promosyon hediye ediyor.

TEB: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave 50 lira bonus veriyor. Hesap işletim ve kredi kartı ücreti almıyor. Çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti, özel faizli, tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi gibi imkanlar sunuyor.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

GARANTİ: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Paramatiklerde özel menü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanı sağlıyor.