Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Şu an yürürlükte olan sistemde , işten çıktığınızda yeni bir iş bulana kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak oranda devlet işsizlik maaşı bağlıyor. Maaşın kime , hangi şartlarda bağlandığı ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun’da detaylı bir şekilde yer almaktadır. İşte detaylar…

İşsizlik maaşı kimler alabilir?

İşsizlik sigortasından yaralanabilmek için, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalınmalı. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvuru için İşkur’a başvuru yapılmalı. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İşsizlik maaşı ne kadar süre alınır?

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik maaşı verilir. İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler içinde, işsizlik maaşı, genel sağlık sigorta primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman ve Nereden Çekilir?

Kişi, işsizlik maaşı için başvuruda bulunduktan sonra gerekli incelemenin yapılanabilmesi için birkaç haftalık bir süre bulunur. Gerekli incelemelerin ardından işsizlik maaşı almaya hak kazandığı veya kazanamadığı bilgisi tarafına iletilir. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişiler de bu süre içerisinde işsizlik maaşı hangi gün hangi bankadan alınır diye araştırma yaparlar. İşsizlik maaşı her ayın son günü İŞKUR tarafından PTT’ye gönderilir. Hak sahibi de paranın yatmasının ardından herhangi bir PTT Şubesi’ne giderek parasını çekebilir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Asgari ücrete bağlı olan işsizlik maaşı 2018 yılında 1603 TL olmuşken, işsizlik maaşı ise 2017 yılında en düşük 710 TL‘den 2018 yılında 811 TL‘ye , en yüksek 1421 TL‘den 1623 TL‘ye yükselmiş oldu.