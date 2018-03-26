Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne zaman emekli olurum, SSK ve Bağkur'dan nasıl emekli olabilirim? sorularına cevabı bu haberde bulabilirsiniz. Her çalışanı ilgilendiren emeklilik konusu Türkiye'de yaşayan herkes tarafından hem ilgi ile takip ediliyor hem de SSK ve Bağkur'dan nasıl emekli olurum konuları araştırılıyor. Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyen milyonlarca çalışan ne zaman emekli olurum? sorusunu soruyor. Emeklilik yaşlarını öğrenmek isteyenler emeklilik hesaplama işlemlerinin nereden yapılacağını araştırıyor. Emeklilik robotuyla oldukça kolay hesaplanan SSK ve Bağkur emeklilik işlemleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabı için haberimizdeki detaya bakabilirsiniz.

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TBMM’deki kanun değişikliğiyle stajyerlerin erken emekliliği

Gazetemize en çok gelen sorulardan biri de stajyer ya da çırak olarak çalışmış olanların, bu çalışmalarının emekliliğe sayılıp ne zaman erken emekli olacakları ile ilgili.

Bazı okuyucularımız TBMM’de konuyla ilgili yasa tasarısı olduğundan bahsetmektedir.

TBMM’ye bu konuda verilen yasa tasarısı ve tekliflere bakıldığında bu konuda 2018 yılbaşından sonra bir kanun teklifinin bulunduğunu görmekteyiz.

SOSYAL GÜVENLİK MESELELERİ

SGK’nın uyguladığı Kanuna göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Değerli okuyucularımız haklı olarak; "madem stajyerler yasal olarak SSK’lı o zaman neden emeklilikte dikkate alınmamaktadır?" diye düşünmektedir.

Hemen cevaplayalım... Stajyer ve çıraklılık sigortası her ne kadar SSK kapsamında bulunmakta ise de emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamında bulunmamaktadır. Bütün sorun stajyerlerin çalışırken bu sigorta kollarına da tabi tutulmalarında yatmaktadır...

Çıraklık ve mesleki eğitim alan, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmaktadırlar. Tamamen kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde gerçekleşen bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu vardır.

Ancak yukarıda da açıkladığım üzere bu sigortalılık süreleri, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmamaktadır.

Konu ile ilgili SGK tarafından hazırlanan veya yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önceden de ifade ettiğim gibi bu konu SGK’nın yapacağı alt mevzuat düzenlemelerini aşmaktadır.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dâhil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.

Israrla bazı okuyucularımızın TBMM’de bu konuda değişiklik tasarısı diye söz ettikleri tasarı "Torba Kanun"da yok. İktidar partisi tarafından da bu konuda verilmiş bir yasa tasarısı yok.

Ancak okuyucularımız tarafından sözü edilen tasarının muhalefet partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye gönderilen bir kanun teklifi olduğunu ve hâlen TBMM’de bulunmakta olduğunu söyleyebiliriz.

Sözü edilen tasarı iktidar partisi tarafından da kabul edilir ve yasalaşma imkânı olursa staj tarihi başlangıç kabul edilecek, bu durumda, 2000 yılı öncesinde stajyer ya da emekli olarak çalışan binlerce kişi erken emeklilik fırsatını yakalamış olacak.

“Karıncayı bile incitmem deme! 'Bile’den incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan.”



“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Hem kocadan hem anneden emekli maaşı

"İsa Bey, 7 yıl SSK’lı çalıştıktan sonra uzun yıllardır çalışmıyorum. SSK’lı eşim 03.06.2011 yılında öldü. Ondan bana maaş bağlandı. Babam 03.02.2018 tarihinde öldü. Babam da SSK emeklisidir. Bu durumda babamdan da maaş alabilir miyim?" Zekva Yılmaz

Zekva Hanım, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara SGK sadece birini bağlamaktadır. Ancak bu maaşlardan en yüksek olanını tercih etme hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda size tavsiyemiz hangisi yüksekse o maaşı tercih etmeniz yönünde hareket etmeniz olacaktır.

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"Memur babamdan aldığım malul yetim aylığı SGK’ya tabi bir işe girmem hâlinde kesilir mi?" Salih Çiçek

Salih Bey, malul erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için; malul ve muhtaç olması şartı birlikte aranmaktadır. Göreve girmeniz hâlinde muhtaçlığınız ortadan kalkacağından, aylığınız kesilir.

Ne zaman emekli olurum?

Muhibbullah Bey, Kamuda hâlen işçi olarak çalışıyorsanız normal şartlarda 60 yaşını doldurup ve 7000 gün primle emekli olacaksınız. Askerlik borçlanması yaşınızı düşürmez. Sizin aldığınız raporu SGK esas almaz. SGK’ya malulen emeklilik için başvuruda bulunmanız hâlinde diğer şartları sağladığınız için öngördüğü hastaneye sizi sevk eder. %60’tan fazla engellik hâlinizi ortaya çıkar ve SGK bunu kabul ederse malulen emekli olabilirsiniz. Hâlen memur olarak çalışıyorsanız normal şartlarda 60 yaşını doldurup ve 25 yıl memuriyet (9000 gün) görevinizi tamamladığınızda emekli olacaksınız.

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Defne KARAAĞAÇ, vermiş olduğunuz bilgileri göre emeklilik için 211 gün priminiz eksik bulunmaktadır. İlk sigortalılıktan sonra doğmuş olan çocuğunuza binaen sadece 211 günlük doğum borçlanması yapmanız hâlinde hemen emekli olabilirsiniz.

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Bertan ÖLMEZ, SSK’lı işe başlama tarihiniz 02.03.1995 olduğundan prim gün sayınız fazlasıyla geçmiştir. Ancak 55 yaşını dolduracağınız 06/07/2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.

SGK, hangi hastalıklardan dolayı malulen emekli yapıyor?

SGK uygulamasında en kolay ve en erken emekliliklerin başında malulen emeklilik gelmektedir. Çünkü normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basit ve azdır. Hatta yaş şartı bile yoktur.

Siz değerli okuyucularımızdan gelen çok sayıda sorulardan hareketle özelikle değişik hastalıkları bulunup malulen emekli olmak isteyenlere yol haritası mahiyetinde bu yazımız kaleme alınmıştır.

Yaş şartı olmadan emeklilik

Malulen emeklilik için SSK’lı ve Bağ-Kur’luların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmaları temel şarttır.

Emekli Sandığına (4/c) tabi kamu görevlilerinin ise çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmiş olması lazımdır. Ancak bu şart olsa bile sigortalıların ilk defa çalışmaya başladıkları tarihten önce çalışma gücünün %60'ını hastalık veya özürleri sebebiyle kaybetmiş iseler malullük aylığından yararlanamazlar.

Malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Fakat 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmamaktadır. 1800 gün malullük sigortası primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır.

Branşlar itibarıyla en çok maluliyet verilen hastalıklar

"SGK, en çok hangi hastaları malulen emekli yapmaktadır?" sorusunun cevabı aşağıda yer verdiğimiz SGK istatistiklerinde yer almaktadır.

Buna göre birden fazla hastalığı bulunan çalışanlar ilk sırada bulunmaktadır. Bu çalışanları ikinci sırada kanser hastaları izlemektedir. Kalp hastalıkları olanlar dördüncü sırada yer almaktadır.

Burada dikkati çeken bir ayrıntı da sadece fiziksel rahatsızlıkları olan değil psikoloik hastalıkları olanların da malulen emekli olabilmesidir. Malulen emeklilikte psikiyatri hastalarının en çok malulen emekli olanlar arasında dördüncü sırada yer almaları dikkat çekmektedir.

Yukarıdaki tabloda bazılarına yer verilen hastalıklarından birine veya birkaçına yakalanmış olup çalışamayacak durumda bulunan ve 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.

Hemen hatırlatalım, malulen emeklilikte püf nokta malulen emeklilik raporu alınacak hastalığın ilk sigorta giriş tarihinden sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

“Ömrü boyunca bir dilim ekmek vermemiş biriyle sakın yola çıkma, fedakârlığı bilmediğinden ilk sıkıntıda seni satar.” Farabi

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

"26 yıllık memuriyeti olan eşimden boşandım. Boşandıktan sonra kalp krizi sonucu öldü. Çocuklarımıza ve bana, aylık bağlanır mı?" Servet Çelik

Servet Bey, yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları hâlinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evli iken ölüm hâlinde mümkündür. Boşanan eşlerin kendisine maaş bağlanmamaktadır.

Bağ-Kur’da ihya

"Bağ-Kur ile ilgili kısmi ihya çıkacak mı? SGK öncesi doğumlara borçlanma çıkacak mı?" Süleyman Muammer

Süleyman Bey, "Torba Kanun" hâlen TBMM’de görüşülmektedir. Mevcut hâlinde belirttiğiniz hususlarla ilgili henüz bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dul aylığı alan isteğe bağlı sigorta olabilir mi?

"Emekli Sandığından emekli eşimden dolayı dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam hâlinde dul aylığım kesilir mi?" Esra Karamemiş

Esra Hanım, Emekli Sandığından dul aylığı alanların isteğe bağlı sigortalı olmaları hâlinde dul aylıkları kesilmemektedir.

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Cenk Bey, Emeklilik için prim gün sayınız dolmuş olsa bile yaş şartını yerine getirmeden size emeklilik maaşı bağlanmayacaktır. Emeklilik başvurunuzu 14.03.2025 tarihinde yapabilirsiniz.