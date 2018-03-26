Ne zaman emekli olurum, SSK ve Bağkur'dan nasıl emekli olabilirim? sorularına cevabı bu haberde bulabilirsiniz. Her çalışanı ilgilendiren emeklilik konusu Türkiye'de yaşayan herkes tarafından hem ilgi ile takip ediliyor hem de SSK ve Bağkur'dan nasıl emekli olurum konuları araştırılıyor. Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyen milyonlarca çalışan ne zaman emekli olurum? sorusunu soruyor. Emeklilik yaşlarını öğrenmek isteyenler emeklilik hesaplama işlemlerinin nereden yapılacağını araştırıyor. Emeklilik robotuyla oldukça kolay hesaplanan SSK ve Bağkur emeklilik işlemleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabı için haberimizdeki detaya bakabilirsiniz.
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TBMM’deki kanun değişikliğiyle stajyerlerin erken emekliliği
Gazetemize en çok gelen sorulardan biri de stajyer ya da çırak olarak çalışmış olanların, bu çalışmalarının emekliliğe sayılıp ne zaman erken emekli olacakları ile ilgili.
Bazı okuyucularımız TBMM’de konuyla ilgili yasa tasarısı olduğundan bahsetmektedir.
TBMM’ye bu konuda verilen yasa tasarısı ve tekliflere bakıldığında bu konuda 2018 yılbaşından sonra bir kanun teklifinin bulunduğunu görmekteyiz.
SOSYAL GÜVENLİK MESELELERİ
SGK’nın uyguladığı Kanuna göre aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.
Değerli okuyucularımız haklı olarak; "madem stajyerler yasal olarak SSK’lı o zaman neden emeklilikte dikkate alınmamaktadır?" diye düşünmektedir.
Hemen cevaplayalım... Stajyer ve çıraklılık sigortası her ne kadar SSK kapsamında bulunmakta ise de emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamında bulunmamaktadır. Bütün sorun stajyerlerin çalışırken bu sigorta kollarına da tabi tutulmalarında yatmaktadır...
Çıraklık ve mesleki eğitim alan, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmaktadırlar. Tamamen kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde gerçekleşen bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu vardır.
Ancak yukarıda da açıkladığım üzere bu sigortalılık süreleri, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmamaktadır.
Konu ile ilgili SGK tarafından hazırlanan veya yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önceden de ifade ettiğim gibi bu konu SGK’nın yapacağı alt mevzuat düzenlemelerini aşmaktadır.
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dâhil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır.
Israrla bazı okuyucularımızın TBMM’de bu konuda değişiklik tasarısı diye söz ettikleri tasarı "Torba Kanun"da yok. İktidar partisi tarafından da bu konuda verilmiş bir yasa tasarısı yok.
Ancak okuyucularımız tarafından sözü edilen tasarının muhalefet partisi milletvekilleri tarafından TBMM’ye gönderilen bir kanun teklifi olduğunu ve hâlen TBMM’de bulunmakta olduğunu söyleyebiliriz.
Sözü edilen tasarı iktidar partisi tarafından da kabul edilir ve yasalaşma imkânı olursa staj tarihi başlangıç kabul edilecek, bu durumda, 2000 yılı öncesinde stajyer ya da emekli olarak çalışan binlerce kişi erken emeklilik fırsatını yakalamış olacak.
“Karıncayı bile incitmem deme! 'Bile’den incinir karınca. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan.”
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
Hem kocadan hem anneden emekli maaşı
"İsa Bey, 7 yıl SSK’lı çalıştıktan sonra uzun yıllardır çalışmıyorum. SSK’lı eşim 03.06.2011 yılında öldü. Ondan bana maaş bağlandı. Babam 03.02.2018 tarihinde öldü. Babam da SSK emeklisidir. Bu durumda babamdan da maaş alabilir miyim?" Zekva Yılmaz
Zekva Hanım, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara SGK sadece birini bağlamaktadır. Ancak bu maaşlardan en yüksek olanını tercih etme hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda size tavsiyemiz hangisi yüksekse o maaşı tercih etmeniz yönünde hareket etmeniz olacaktır.
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"Memur babamdan aldığım malul yetim aylığı SGK’ya tabi bir işe girmem hâlinde kesilir mi?" Salih Çiçek
Salih Bey, malul erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için; malul ve muhtaç olması şartı birlikte aranmaktadır. Göreve girmeniz hâlinde muhtaçlığınız ortadan kalkacağından, aylığınız kesilir.
Ne zaman emekli olurum?
Muhibbullah Bey, Kamuda hâlen işçi olarak çalışıyorsanız normal şartlarda 60 yaşını doldurup ve 7000 gün primle emekli olacaksınız. Askerlik borçlanması yaşınızı düşürmez. Sizin aldığınız raporu SGK esas almaz. SGK’ya malulen emeklilik için başvuruda bulunmanız hâlinde diğer şartları sağladığınız için öngördüğü hastaneye sizi sevk eder. %60’tan fazla engellik hâlinizi ortaya çıkar ve SGK bunu kabul ederse malulen emekli olabilirsiniz. Hâlen memur olarak çalışıyorsanız normal şartlarda 60 yaşını doldurup ve 25 yıl memuriyet (9000 gün) görevinizi tamamladığınızda emekli olacaksınız.
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Defne KARAAĞAÇ, vermiş olduğunuz bilgileri göre emeklilik için 211 gün priminiz eksik bulunmaktadır. İlk sigortalılıktan sonra doğmuş olan çocuğunuza binaen sadece 211 günlük doğum borçlanması yapmanız hâlinde hemen emekli olabilirsiniz.
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Bertan ÖLMEZ, SSK’lı işe başlama tarihiniz 02.03.1995 olduğundan prim gün sayınız fazlasıyla geçmiştir. Ancak 55 yaşını dolduracağınız 06/07/2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.
SGK, hangi hastalıklardan dolayı malulen emekli yapıyor?
E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?
Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması ile pek çok entegre elektronik hizmeti aynı adresten alabilirsiniz.
Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.
Erken emeklilik şartları nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.
Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.
SİGORTA TÜRÜNÜZE DİKKAT EDİN!
Seçim yaparken sigorta türünüze dikkat edin. Yapılacak seçimler sonrasında doğru uygulama üzerinden işlem yapılarak, emeklilik ile ilgili tüm detaylar netlik kazanacaktır. Sigortalı kişilerin yapacağı işlemlerde en önemli nokta, sigorta bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesidir.
SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?
SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.