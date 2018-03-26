Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur ve emekli, bayram ikramiye oranları için geri sayıma başladı. Yılda iki kez verilen emekli ve memura bayram ikramiyesi için Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 29 Mart Perşembe günü toplanıyor. Emekli ve memur için yılda iki kez verilecek bayram ikramiyesi oranlarının belirleneceği toplantının ardından tüm emekli ve memurlar, memura ve emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, emekliye ve memura bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? 2018 Memur Emekli ikramiye oranları ne kadar? gibi sorulara cevap arıyor. Perşembe günü yapılacak toplantının ardından belli olacak emekli ve memur ikramiye oranları ile ilgili tüm detaylara turkiyegazetesi.com.tr adresinde yayınlanacak. İşte 2018 emekli ve memura bayram ikramiyesi oranları...

2018 emekli ve memur bayram ikramiye oranları perşembe günü belli olacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 29 Mart Perşembe günü toplanıyor. Sendikalar ile bir araya gelecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu önderliğinde toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Masanın en önemli konusu ise geçtiğimiz Ağustos ayında da gündeme getirilen emekliye yılda iki kez verilmesi öngörülen bayram ikramiyesi. Eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağ-Kur'lular da faydalanacak.

Emekli ve memura yılda iki kez bayram ikramiyesi veriliyor

KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. 12 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği emekliye ikramiyenin miktarı konusunda da iki ihtimal üzerinde duruluyor:

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek.

Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.

2018 emekliye 2 bin lira ikramiye müjdesi

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusu bu ay KPDK toplantısında gündeme gelecek. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikici olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor.

2018 SSK ve Bağ-Kur emeklisi de ikramiyeden faydalanacak

Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

2018 emekli ve memur bayram ikramiye ile ilgili durum nedir?

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödemeler sürüyor. Geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemeleri bu aydan itibaren yapılacak. Ek ikramiye kararını takip eden Mart ayı itibarıyla başlayan ek ikramiye ödemeleri kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan yaklaşık 232 bin kişiye SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.

Memur ve emekliye bayram ikramiyesi için masada iki seçenek var

12 milyon emekliye bayram ikramiyesi getirecek karar toplantısı perşembe günü yapılacak. Masada iki teklif var. Ya herkese 2.062 TL verilecek, ya da birer maaş ödenecek. Milyonlarca memur ve emekli 29 Mart Perşembe günü toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına kilitlendi. Bayram ikramiyesi isteyen memurlar ve emekliler, toplantıdan müjde çıkmasını bekliyor. KPDK toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile sendikalar bir araya gelecek. Toplu Sözleşme masasında konuşulan ancak imza altına alınmayan konular da bu toplantıda gündeme getirilerek karara bağlanacak. Memur konfederasyonları tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine taşınan bayram ikramiyesi, yeniden gündeme geliyor. Bu hafta yapılacak KPDK'da,, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa, memurlar ve memur emeklileri yılda 2 kez ikramiyeye kavuşacak. Ayrıca ikramiye memurlar ve memur emeklileri için hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yaygınlaştırılması bekleniyor.

2018 yılı için milyonlarca memur ve emeklinin umudu tam

KPDK'da memurlara ve emeklilere ikramiye verilmesi üzerinde uzlaşılırsa, 2 farklı tutar gündeme gelecek. Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek. Gazetemiz TAKVİM'e çok sayıda telefon geliyor. Gazetemizi telefon yağmuruna tutan emekliler, "Bayram dönemlerinde masrafımız çok oluyor. İkramiye verilmesi bizleri rahatlatır. Nakit sıkıntılarının üstesinden geliriz. İkramiyeye 'Evet' denileceği konusunda umutluyuz" diyor.

2018 senesi resmî bayram tatil günleri

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün