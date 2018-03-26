Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 GSS borç sorgulama işlemlerini TC Kimlik No ile yapabilirsiniz. Genel Sağlık Sigortası için SGK'dan son ödeme konusunda son dakika uyarısı yapıldı. 1 Nisan 2017 tarihinden önce GSS borcu olanlar, 2 Nisan 2018 tarihine kilitlenmiş durumda. GSS borcu olanlar 2 Nisan'a kadar gelir testine başvuranların brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olan borçları silinecek. Başvurmayanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gelir testine girenlerin GSS borcunun silineceğini açıkladı. Peki GSS borcu nedir, GSS borcu nasıl sorgulanır, GSS borcu nasıl hesaplanır? İşte 2018 GSS borcu sorulama işlemleri ile ilgili aradıklarınız.

Gelir testinde geliri az çıkanın borcu silinecek

Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.

2019 GSS borç sorgulama nasıl yapılır?

GSS borçlarında af yapılacağının yayılmasıyla birlikte pek çok vatandaş, GSS borcunun olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. GSS borçlarının tespit edilebilmesi için sorgulama yapılması gerekiyor. Peki, GSS borçları nasıl sorgulanıyor? GSS borç sorgulama işlemleri SGK’nın resmi sitesi üzerinden online olarak şu şekilde yapabilirsiniz; İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Girişi gerçekleştirdikten sonra yeni açılan sayfaya TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girmelisiniz. Daha sonra açılacak menünün sol kısmında bulunan e-Hizmetler sekmesine tıklamalısınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra açılacak menünün yine sol bölümünde bulunan harflerden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilk harfi olan S harfini seçmelisiniz. Bu işlemi de yerine getirdikten sonra SGK içerisinde yer alan Diğer Hizmetler kategorisindeki ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’yı tıklamalısınız. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Bunu yapanın borcu silinecek

Bakan Sarıeroğlu, GSS borcu olanlara ‘2 Nisan’ uyarısı yaptı. Bu tarihe kadar teste girip geliri az çıkanların borcu silinecek.

1 Nisan 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! 2 Nisan'a kadar teste başvurup geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gelir testine girenlerin Genel Sağlık Sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor" dedi. GSS kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş prim borçları için çıkarılan yasayla önemli bir kolaylık sağlandı. Bu borçlar başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı.

1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silindi, borçlar da aylık 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplandı. Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.