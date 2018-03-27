Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geçen yıl başlatılan istihdam atağında dev ataklardan birine daha imza atıldı. Türk Telekom ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile 34 bin 502 çalışanı istihdam eden Türk Telekom, 2 bin 500 tekniker alımı yapacak. Söz konusu anlaşmaya ilişkin imza töreni, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Arslan, yapılan iş birliği ile 2 bin 500 personelin Türk Telekom ailesine katılacağını, İŞKUR’un ise vatandaşlarla birebir temas kuran nitelikli teknikerlerin şirket bünyesine katılmasına yardımcı olacağını ifade etti. Bugün Türkiye’de 4,5G’nin başarılı uygulanmasında diğer operatörlerle birlikte sektöre öncülük eden Türk Telekom’un büyük katkısı olduğunu, şirketin 81 ilde 780 bin kilometrekarede hizmet verdiğini, fiber altyapı uzunluğunu da 324 bin kilometreye çıkardığını ifade etti. Bu alanda özel sektör yatırımının 15 yılda 100 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Arslan, sektörde dışarı giden paranın da arttık yurtta kaldığını ifade etti.

Törende konuşan Doany de tüm dünyada istihdamı artırma çalışmaları yapılırken, imza atılan bu iş birliğinin önemine dikkat çekti ve 2005’ten bu yana 30,7 milyar lira yatırım yaparak 34 bin 502 kişiyle en büyük istihdamı sağlayan şirket olduklarını ifade etti. Türk Telekom olarak 41,7 milyon aboneye hizmet verdiklerini, İŞKUR protokolüyle bünyelerine katacakları 2500 nitelikli teknikerle güçlerinin artacağını ifade eden Doany, alımları önümüzdeki 5 aylık dönem içinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Aranan şartlar

İki yıllık meslek yüksek okullarının Türk Telekom tarafından belirlenen bölümlerinden mezun olmak, 30 yaşını aşmış, askerlikle ilişkisi olmayan, sürücü belgesine sahip ve aktif şekilde araç kullanabilen kişiler arasından Türkiye’nin her yerinde yapılacak sınav ve mülakatlar sonunda alım yapılacak.

Bu yıl istihdamda 2017 başarısı geride kalır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Telekom-İŞKUR protokolünde yaptığı konuşmada “Yeni oluşturduğumuz teşvik uygulamalarımızla istihdam performansımızı 2017’nin üzerine çıkaracak bir sonuca 2018’de ulaşacağımıza inanıyoruz. İmalat sanayi ve bilişim bu dönemde öncelikli sektörlerimiz.” dedi. Geçen hafta istihdam paketinin Meclis Genel Kurulunda kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uygulamaya konulacağını ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi: “İş başa eğitim programlarında geçmişte 3 ay olan programlar imalat ve bilişim sektöründe 6 ay olarak uygulanıyor. İstihdam dostu politikalarımızda çalışmalar sürüyor. Gençlerin istihdamında güçlü artışlar sağlandı. İş başı eğitim programlarına katılanları istihdam eden iş yerlerine 30 ile 42 ay arasında değişen prim desteğine devam edeceğiz. Artı 2 istihdam hedefimizle yolumuza devam ediyoruz.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da 2002’de sadece 2 bin 497 kişi için eğitim programı gerçekleştirilirken, geçen yıl 508 bin 851 aktif işgücü programı katılımı sağlandığını ifade etti.