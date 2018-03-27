Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Dolar kurundaki oynaklık ve ham petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam olarak yansıdı. Son bir hafta içinde 2 kez zam yapılan kurşunsuz benzinin fiyatı, 5,98 lirayı buldu, 6 liraya 2 kuruş kaldı. Geçen hafta yapılan 14 kuruş zammın ardından dün gelen 12 kuruş zamla kurşunsuz benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5,81 liradan 5,93 liraya, Ankara’da 5,86 liradan 5,98 liraya, İzmir’de ise 5,83 liradan 5,95 liraya yükseldi. Benzinin litresine geçen hafta salı günü 15 kuruş, motorine de geçtiğimiz perşembe günü 17 kuruş, oto gaza da 4 kuruş zam gelmişti. Son bir yılda dolar kuru 3,61 TL’den 3,97 TL’ye ulaştı ve yüzde 9,4 yükselmiş oldu. 50,80 dolardan 69,59 dolara çıkan ham petrol fiyatında artış oranı yüzde 36,9’u bulurken, benzine yüzde 16,6, motorine yüzde 15,8 zam geldi. Böylece geçen yılın mart ayında 50 litre depo 285,5 liraya dolarken, aynı deponun dolması için bugün 299 lira gerekli.



HER ŞEYE ZAM İÇİN

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, taşıma maliyeti mutlaka bir unsur olarak bulunduğu için iğneden ipliğe her ürüne zam demek... Sektör temsilcileri, benzin fiyatının 2,376 TL’sini ÖTV’nin oluşturduğunu, rafineri fiyatının 3 lira seviyesinde olduğunu belirterek, tek çarenin vergiyi indirmek olduğunu ifade ediyor. Vergi indirimiyle fiyatların aşağı çekilmesi halinde enflasyonla mücadelede de büyük başarı sağlanacağını ifade eden uzmanlar, “Akaryakıtta vergi indirimi bütün sektörlerde fiyat indirimini getirerek tek kalemdeki oynama ile enflasyonda büyük başarıya imza atılacaktır.” ifadesini kullandı.

Satışı kendilerinin yapması sebebiyle bütün kârın kendi kasalarında kaldığının sanıldığını ifade eden akaryakıt bayileri “Ancak gerçekte devletin vergi dairesi gibi çalışıyoruz. Pompa fiyatının yüzde 45’i vergi. Kalanı petrol bedeli. İstasyonlar olarak bizim kârımız da son fiyatta 35-36 kuruş seviyesinde.” diyor.

Pompa fiyatı nasıl oluşur?

Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek rafineri satış fiyatı oluşur. Rafineri satış fiyatı üzerine dağıtım şirketi marjı ve ürün servis ücreti eklenerek, dağıtım şirketinin tüm depolar için satış fiyatları belirlenir. Bayi tavsiye edilen fiyatı uygulayabilir ya da rekabet şartlarına göre kâr marjını indirerek fiyat belirleyebilir.