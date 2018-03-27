Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl mobilya, beyaz eşya gibi sektörlerde yapılan vergi indiriminin satışlarda artış getirdiğini söyleyen Palandöken, “İndiriimler bitinde ocak ayında beyaz eşya satışları yüzde 17 düştü. 2017’de gerçekleştirilen vergi indirimleri sonrasında yurt içi satışlar beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 arttı. Satışlardaki bu artışların büyüme oranına etkisi de oldukça fazla. Yeni bir vergi indirimiyle piyasa canlandırılacaktır.” diye konuştu. Palandöken “Geçen yıl vergi indiriminin etkisini gördük. Bu yıl için yeni sektörler ilave edilerek genişletilmeli, elektronik eşyada da ÖTV indirimi getirilmeli.” dedi. Evlilik yaşına gelen nüfusun her yıl 100 bin kişi artmasına rağmen evliliklerin azaldığını söyleyen Palandöken, “2015 yılında 602 bin çift evlendi. Bu sayı 2016’da 594 bine, 2017’de ise 569 bine düştü. Oysa nüfusun demografik yapısına göre 2017’de yaklaşık 700 bin çiftin evlenmesi gerekiyordu. Beyaz eşya, mobilya, elektronik, züccaciye, giyim gibi sektörlerde vergi indirimi evlilikleri de artırır” dedi.