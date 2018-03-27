Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu anda 2 bin 118 büyük şirkete ilişkin bilgi toplandığını, bunların toplam döviz borcunun yüzde 84’üne tekabül ettiğini, analiz ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde önemli bir tedbiri hayata geçireceklerini söyleyen Şimşek, “2008’de vatandaşın dövizle borçlanmasına yasak getirdik. KOBİ seviyesindeki firmalara ‘ihracatınız varsa dövizle borçlanın’ dedik. Türkiye reform yaparken reel ekonomide de güçlü performansımız var. Bugün olduğu gibi gelecekte de her türlü şoka karşı direnç göstereceğiz.” dedi.



ENFLASYONLA BÜYÜME OLMAZ

Şimşek, enflasyonun kontrol altına alınması, fiyat istikrarının sağlanmasının Türkiye’nin olmazsa olmazları arasında yer aldığına dikkati çekerek, enflasyonun yüksek seyrettiği yerde büyümenin olmayacağını vurguladı. Gerek Gıda Komitesi gerek Merkez Bankası olarak yakın döneme kadar birçok adım attıklarının altını çizen Şimşek, enflasyonun sabit gelirliyi vurduğunu dolayısıyla öncelikle tek haneye arkasından da ideal olarak kalıcı bir şekilde yüzde 5’in altına çekilmesi gerektiğini vurguladı.