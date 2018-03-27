Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ın Türkiye’deki tüm araştırma, geliştirme ve teknoloji yönetiminin amiral gemisi olmasına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özlü, kurumun özerk yapısını bozacak bir yapılanmaya gidilmeyeceğini kaydetti. Özlü, TÜBİTAK’ın yapısının güçlendirileceğini belirterek, “Daha büyük bütçeler ile Türkiye’de bütün araştırma, geliştirme, teknolojilerini yöneten bir yapı olacak. Türkiye’de Ar-Ge alanında başka kurumlar da var. İstiyoruz ki TÜBİTAK, araştırma, geliştirme, teknoloji yönetim sisteminin amiral gemisi olsun. Türkiye’nin bütün AR-GE bütçesi bir yerde olsun. TÜBİTAK bu bütçeyi stratejik bir planlama çerçevesinde yönetsin. Sahipsiz AR-GE değil, sahipli AR-GE olsun. Özel sektör AR-GE projelerini destekleyeceğiz. TÜBİTAK projesini yönetecek. Kamudaki AR-GE projelerini yöneten kurum olacak. Tıpkı Savunma Sanayii Müsteşarlığı gibi” dedi.

Tasarının Meclis’te yasalaşmayı beklediğini ifade eden Özlü, “Bunda revizyon yapacağız. Şöyle bir eleştiri geliyor. ‘Siz bilimi ihmal ediyorsunuz, teknolojiye yoğun gidiyorsunuz.’ Asla ve kata böyle bir şey doğru değil. Biz entegre bir sistem düşünüyoruz. Bilimden teknolojiye, sanayiye geçen bir sistem düşünüyoruz. Bilim olmazsa, bilgi üretmezsek teknoloji üretemeyiz” diye konuştu.