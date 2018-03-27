Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemlerin de TEB Pratik Şube’de yapılabileeğini belirten TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Fiziki dokümanlar kalkacak , belgeler dijital olarak onaylanacak. Yurt dışından yazılım ve donanım almadan tamamen yerli üretime dayanan, üstelik tüm bankacılık hizmetlerini sağlayan TEB Pratik Şube, bankamızın kendi bilgi işlem ve operasyon departmanları ile AR-GE’deki mühendis kadromuz tarafından geliştirildi. Denizli ve İstanbul’da pilot uygulamasını başlattığımız TEB Pratik Şubeleri’ni Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.