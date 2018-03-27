Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1250 çalışanın başvurduğu programın ilk etabından 780 kişi mezun olurken, program 2. dönem mezunlarıyla tamamlandı. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de 200 mezunun katılımıyla düzenlenen törende en başarılı öğrencilere plaketleri Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından verildi. Program kapsamında en başarılı ilk 12 çalışan ise Kellogg Üniversitesi tarafından düzenlenen sertifika programına katılmaya hak kazandı. 1 yıl boyunca devam eden program kapsamında 100 saat eğitim verildiğini belirten Ahmet Akça, “Turkcell’i bölgede lider yapacak, en değerli varlığımız çalışanlarımız, gerçek sermayemiz insan. Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken bu sayede Türkiye’yi de geleceğe hazırlıyoruz” dedi.