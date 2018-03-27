Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut sektörünün büyük bir umutla beklediği konut kredisi faiz oranlarında indirim haberi yine gelmedi. Diğer kredi kalemlerinde 16 Mart haftası itibariyle sınırlı da olsa bir gerileme yaşanırken, konut kredisi faizleri yükselmeye devam etti. Merkez Bankası’nın verilerine göre; bankaların uyguladığı konut kredisi faizlerinin ağırlıklı ortalaması yüzde 14,87 olarak kaydedildi. Böylelikle konut kredisi faizleri 9 yılın en yüksek seviyelerindeki seyrini korudu. Buna karşın 16 Mart haftasında diğer kredilerin faizlerinde gerileme izlendi. 16 Mart haftası itibariyle bir önceki haftaya göre; ihtiyaç kredi faizlerinde 4 baz puan, taşıt kredi faizlerinde 28 baz puan, ticarei kredilerde ise 124 baz puan gerileme oldu.



İPOTEKLİ SATIŞIN PAYI DÜŞTÜ

Konut kredilerinde devam eden yükseliş, ipotekli konut satışlarında da doğrudan etkisini gösteriyor. Son açıklanan rakamlara göre; Şubat ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 oranında azalış göstererek, 27 bin 916’ya indi. İpotekli satışlardaki düşüş 6 ay boyunca sürdü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,1 olarak gerçekleşti.



EN BÜYÜK PROBLEM FİNANSMAN

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun, sektörün yumuşak karnının finansman olduğunu vurguladı. Torun “İnşaatın yapılması, işletmesi, satışı gibi faaliyetlerle birlikte büyük bir reel ekonomi oluşturuyoruz. Sektörde yap-sat modeli yerine uzun dönemli projeler geliştirmeli. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi finansman maliyetinin daha pahalı olacağı bir döneme giriyoruz. Sektörün en büyük sorunu finansman bulma” dedi.

Faizler vergiden mahsup edilsin

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarında gerileme şubat ayı itibariyle altıncı aya girerken, konut kredisi faizlerinde verginin mahsup edilmesi önerildi. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, bankaların konut kredisi vermeye başladığı 2000’li yılların başından itibaren sektörün önemli bir sıçrama yaşadığını belirterek “Sektörün daha da gelişmesi için konut kredi faizinin vergiden mahsup edilmesini istiyoruz. Kentsel dönüşümün ise alan bazlı olması daha sağlıklı, tüm süreçler tamamlanmadan binanın yıkımına başlanmaması lazım” diye konuştu.