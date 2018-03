Türkiye Gazetesi

Son 7 yılda 17 ayrı proje ile 7,3 milyar liralık değer oluşturduklarını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, sene sonuna kadar yaklaşık 3,2 milyar lira tutarında 3 projeyi daha satışa çıkaracaklarını kaydetti. Son aylarda gayrimenkulde yaşanan durgunluğa da değinen Durbakayım, sektörün kendi dinamiklerinin her türlü olumsuzluğu yenebileceği belirtti. Türkiye’nin geçtiğimiz 20 yıl içinde birçok kriz ve sorunla karşılaştığını hatırlatan Umut Durbakayım, millî birlik ve ulusal güçbirliği ile hepsinin üstesinden gelindiğini ifade etti. Durbakayım, Türk ekonomisi ve iş dünyasının her seferinde en ön saflarda yer alarak ve tek vücut olarak krizlere başkaldırdığının altını çizdi. Teknik Yapı’nın sergilediği performansın sektördeki genel büyüme trendinin üzerinde olduğunu ifade eden Durbakayım “Bu süreçte Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunduk. Her gün ortalama 5 daire inşa ederek ortalama 2,8 milyon liralık değer kazandırdık. Söz konusu projelerinin çoğunu inşaat tamamlanmadan satma başarısı gösterdik” dedi.