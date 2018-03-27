Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dereli, düzenledikleri basın toplantısında faaliyetleri ve hedeflerine ilişki bilgiler verdi. Öncelikli hedeflerinin nitelikli konut projelerini Anadolu’ya ve yurt dışına taşımak olduğunu belirten Dereli, yurtiçindeki çalışmalarının TOKİ ve Emlak Konut gibi kamu kurumlarıyla gelir paylaşım modeli olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında ise Cezayir, Bulgaristan ve Türkmenistan’da gerçekleştirdikleri konut projelerinin benzerlerini farklı ülkelere de taşımayı amaçladıklarını anlatan Dereli “Güney Amerika’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada sektör için çok büyük fırsatlar var. Çok ciddi bir konut açığı bulunuyor. Şu an ilk etapta 10 milyon adet ve 1 trilyon dolarlık bir pazardan söz etmek mümkün” dedi.