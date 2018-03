Türkiye Gazetesi

Facebook ve Google'ın ardından bugün Twitter kripto para reklamlarına resmen yasak getirdiğini açıkladı.

Bitcoin bir anda 700 dolar yükseldi Bitcoin'de yaşanan hareketlilik devam ediyor. Önce yüzde 7'lik kayıpla 7 bin 400 dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, hemen ardından 700 dolarlık artışla toparlandı.



Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyatı 8.500 dolar civarından 7.800'lere geriledi.

Bitcoin, ABD bankalarında yasaklanıyor JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı.



Yılbaşından bu yana 6.000 dolardan fazla eriyen Bitcoin'in fiyatı saat 07:30'da 7.850 dolar seviyesinde yer aldı. Bitcoin, 1 Ocak 2018'de 14.050 dolardan işlem görüyordu.

Öte yandan diğer kripto para birimlerinde de düşüşler görüldü

Polisten 'Bitcoin' dolandırıcısına operasyon



9.750 borsada işlem gören toplam 1589 kripto paranın piyasa değeri ise şu sıralar 303 milyar dolara gerilemiş durumda.