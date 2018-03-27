Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017'de 18 milyar 383 milyon 903 bin 389 lira dönem kârı elde etti.

TCMB'nin 31 Aralık 2017'de sona eren 86'ncı hesap dönemine ilişkin bilançosu bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan bilançoya göre toplam aktifleri 636 milyar 970 milyon 483 bin 424 lira olan TCMB'nin dönem kârı 18 milyar 383 milyon 903 bin 389 lira oldu.

Bilançoya göre TCMB'nin aktifinde 88 milyar 778 milyon 169 bin 804 liralık uluslararası standartta safi gram altın bulunduğu, yabancı para banknotlar hesabında ise 10 milyar 581 milyon 358 bin 466 lira olduğu görüldü.

TCMB'nin 2016 yılında dönem kârı 9 milyar 555 milyon 947 bin 338 lira olmuştu.