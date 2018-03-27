Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Bakan Fakıbaba'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile, hem çiftçilerin gelirinin arttırılması hem de tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi sağlayabilmesi hedefleniyor.

Damızlık düve devlet hibe desteği 2018 yılı desteklemeleri hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba açıklama yaptı. "Hayata geçirdiğimiz proje ile çiftçilerimize 100 bin TL faizsiz kredi kullandırılacak. Proje sonunda ihtiyacımız olan damızlık anaç sayısının artmasına katkı sağlanacak, 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece, işletme kapasitelerin doluluk oranı artırılmış olacaktır. Bu projeden, kredibilitesi yeterli, Bakanlık Kayıt Sistemine kayıtlı, barınak kapasitesi yeterli, mera varlığı olan ve/veya kaba yem teminini sağlayabilen yetiştiricilerimiz arasından, puanlama usulüyle seçilenler faydalanabilecektir. Bu proje ile; her bir yetiştiricimize, 300 başa kadar anaç koyun temin edilecektir. Doğacak kuzulara taban fiyat ile alım garantisi veriyoruz. Kredi ile avansların geri ödemesi, doğan kuzuların bedelinden düşülerek, kalan meblağ üreticiye ödenecektir. Kredinin geri ödemesi ise ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl olacaktır. Ayrıca proje sonunda yetiştiricilerimize, 2018 yılı sonuna kadar, toplamda 500 bin baş damızlık koyun vermeyi ve sekizinci yılda yaklaşık 5 milyon baş damızlık dişi koyun sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.





“Bu yıl 75 bin düve vereceğiz”

Tarım Bakanı Fakıbaba, "3 yıl içerisinde Tarım Kredi olarak 250 bin düve vereceğiz. 75 binini bu yıl için planladık" dedi.

"Hedefimiz Türkiye'nin bir milyon düve açığını kapatmak. 3 yıl içerisinde Tarım Kredi olarak 250 bin düve vereceğiz. Bunlar 100 bin liralık olacak. İnşallah 75 binini bu yıl için planladık. Bunu 3 yıl içerisinde 250 bine tamamlayacağız"

300 Koyun Projesine Açıklık Geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklaması;

Bir yanlış anlaşılma oldu, 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Oysa ben 300 değil, 250 de alsam bakamayacağım. Buna mecburen ya satacağım veya hayvanlar telef olacak. Onun için hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak ve aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız. Yani ne kadar varsa 300'e kadar tamamlayacağız, asgari ücretini, maaşını vereceğiz, sigortasını yapacağız. Veterinerlik hizmetlerini, yemini vereceğiz. Bu aileleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak kendi ailemiz gibi alıyoruz, sözleşmeli ailemiz diyoruz ki siz alacaksınız ve alım garantisi bizden, hayvanları sigortalıyoruz, yeter ki siz çalışın, yeter ki siz daha fazla hayvan üretin. Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak.