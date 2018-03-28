Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, TİGEM ve Ziraat Bankası arasında, “500 bin Anaç Koyun ve 250 bin Düve Projesi Protokolü” gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü ile hem çiftçilerin gelirinin arttırılması hem de tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi sağlayabilmesi hedefleniyor. Programda konuşan Bakan Fakıbaba, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve ihtiyaç olan anaç koyun sayısını elde etmek için TİGEM aracılığıyla, “Sözleşmeli Üretim Modeli” Projesini başlattıklarını ifade ederek, “Bu projeden, kredibilitesi yeterli, Bakanlık Kayıt Sistemine kayıtlı, barınak kapasitesi yeterli, mera varlığı olan ve/veya kaba yem teminini sağlayabilen yetiştiricilerimiz arasından, puanlama usulüyle seçilenler faydalanabilecektir. Yani herkes yararlanabilecek diye bir şey yok. Proje ile her bir yetiştiricimize 300 başa kadar anaç koyun temin edilecektir. Doğacak kuzulara taban fiyat ile alım garantisi veriyoruz. Kredi ile avansların geri ödemesi, doğan kuzuların bedelinden düşülerek, kalan meblağ üreticiye ödenecektir. Kredinin geri ödemesi ise ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl olacak. Ayrıca proje sonunda yetiştiricilerimize, 2018 yılı sonuna kadar, toplamda 500 bin baş damızlık koyun vermeyi ve sekizinci yılda yaklaşık 5 milyon baş damızlık dişi koyun sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Eş zamanlı olarak büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve ihtiyaç olan düve sayısına ulaşabilmek içinse Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile “250 Bin Düve” Projesi başlatıldı. Bu projeden de tecrübeli ve kapasite açığı bulunan kooperatif üyesi çiftçiler yararlanabilecek. Proje ile çiftçilere 100 bin TL faizsiz kredi verileceğini kaydeden Fakıbaba, “Bu kredinin yüzde 80’i düve, yüzde 20’si yem tedariki için kullandırılacaktır. Kredinin geri ödemesi ise ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl olacaktır. Proje sonunda ihtiyacımız olan damızlık anaç sayısının artmasına katkı sağlanacak, 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece boş ahırlar dolacak” diye konuştu.

İşte şartlar

“250 Bin Düve” projesi kapsamında Ziraat Bankası tarafından üreticilere 100 bin lira kredi kullandırılacak.

Kredi 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl vadeli olacak

Kredilerin yüzde 80’inin düve, yüzde 20’sinin yem tedariki için kullandırılacak.

Üreticiler kendi hayvanını seçebilecek. Hayvanlara Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası, veterinerlik hizmetleri, aşı ve küpeleme işlemlerinin bakanlık tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.