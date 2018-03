Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Jeopolitik risklere rağmen bölgesinde istikrar abidesi olarak yükselen Türkiye, Körfez ülkelerinin radarına girdi. Körfez ülkelerinden yıl sonuna kadar özellikle bankacılık alanında yeni girişler bekleniyor. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku şu an Körfez ülkelerinden Türkiye’ye yönelik muazzam bir ilgi olduğunu belirterek, “Türkiye her alanda Körfez ülkelerinden yatırım çekiyor. Gıda, eğitim, otomotiv her alanda. Bankacılık sektörüne yönelik de ciddi bir ilgi görüyoruz. Bu yıl içerisinde ortaklık ya da sıfırdan banka kurma şeklinde Türkiye’ye yeni girişler olabilir” dedi. Utku, dünyanın en iyi katılım bankası olmak için yola çıktıklarını, stratejilerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade ederek, Albaraka’nın yakın zamanda Avrupa genelinde farklı bir isimle hizmet verecek finansal teknolojiler (FinTech) şirketi üzerinde çalıştığını, bu konunun detaylarını önümüzdeki dönemde açıklayacaklarını bildirdi. Utku, yurt dışı büyüme stratejilerine ilişkin olarak da “Bu yıl içerisinde Bağdat’ta şube açacağız. Ayrıca Kazakistan ve Arnavutluk’ta banka almak için çalışmalarımız var” diye konuştu.



HEDEF 1 MİLYAR NET KÂR

Albaraka’nın 2017 sonuçlarına değinen Utku, şunları kaydetti: “Geçen yıl aktiflerimizi ve öz sermayemizi yüzde 10 artırdık. Böylece son 4 yılda 2 kattan fazla büyüyerek toplam aktiflerimizi 36,2 milyar TL’ye yükselttik. Toplam öz kaynaklarımızı da 4 yılda yüzde 65 artırarak 2,5 milyar TL’ye çıkardık. Toplanan fonlarımız 25,3 milyar TL’ye ulaşırken, 25,2 milyar TL’lik fon kullandırdık. Planlı bir şekilde artırdığımız karşılık giderlerimize rağmen verimlilik artışıyla birlikte 2017 genelinde net kârımızı yüzde 9 artırarak 237 milyon TL’ye çıkardık. 2018 - 2022 yılları arasında İSE her yıl ortalama yüzde 16 kredi büyümesi ve yüzde 18 fon büyümesi hedefiyle ilerliyoruz. 2022’de bugün 237 milyon TL olan net kârımızı 1 milyar 174 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

Amazon ile faizsiz kredi verebiliriz

Melikşah Utku Türkiye’ye giriş yapmaya hazırlanan e-ticaret devi amazon ile de iş birliğine gidebileceklerini söyledi. Faizsiz kredi ihtiyacını Albaraka olarak karşılayabileceklerini belirten Utku, “Sonuçta faizsiz kredi talep eden bir kesim var. Bu yönde henüz bir görüşmemiz olmadı ama niçin bizim platformumuz Amazon’da olmasın” dedi.

Bu faiz oranlarıyla kimse yatırım yapmaz

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl KGF’nin etkisiyle yüzde 7 büyüme gösterdiği belirterek 2018 yılından umutlu olduğunu söyledi. Utku, “Türkiye 2018’de yüzde 5 büyür. Jeopolitik riskler, casus krizi, ticaret savaşlarına rağmen yabancının Türkiye’ye ilgisi çok iyi. İhracat artıyor, işsizlik düşüyor. 2017 yılı kadar olmasa da bu yıl güçlü bir büyüme göreceğiz” dedi. Diğer taraftan enfasyonun hala yüksek olduğunu belirten Utku, “Yeniden yüzde 8’lere gelmesi önemli. Ben yüzde 5 gibi hedefleri fazla iddialı buluyorum. Yüzde 7 daha makul seviyeler” diye konuştu. Kurun enflasyonu olumsuz etkilediğine değinen Utku, yüksek faizlerin de yatırım iklimini bozduğunu söyledi. Utku şöyle konuştu: “Faizler hâlâ yüksek. Hiçbir yatırımcı yüzde 17 faiz oranıyla yatırım yapmaz. Bankaların MB ile Türk Lirası cinsinden swap konusunda görüşme halinde. Bu adım, TL’ye olan talebi artıracak. Ancak TL’de likidite sıkıntısı var. Swap konusunda bazı eksiklikler giderilmez ise TL konusunda daha fazla sıkıntı yaşanabilir. Dövizle borçlanma alanında doğru adımlar atılırsa faizlerde de gevşeme olur.”